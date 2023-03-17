«Енисей» — «Арсенал» Тула: счет матча 1:0, обзор гола

Судьбу противостояния решил точный удар Валерия Кичина с одиннадцатиметровой отметки.
Футбол. Россия. ФНЛ
Енисей — Арсенал Тула 1:0
Енисей: Евгений Ставер, Никита Глушков, Ivakin Y. (Егор Апушников, 46'), Егор Иванов, Валерий Кичин, Валерий Кичин, Александр Ломакин, Николай Марков, Razdorskikh N., Rukas A., Иван Савицкий Арсенал Тула: Михаил Левашов, Кирилл Большаков, Kaynov M., Khabibov A. (Izotov R., 46'), Иван Козлов (Grebenshchikov A., 54'), Ираклий Манелов, Исламжан Насыров, Кирилл Панченко, Илья Сериков, Sokol A. (Артём Суханов, 46'), Сергей Ткачёв (Данил Хромов, 70') Предупреждения: Исламжан Насыров (17'), Кирилл Панченко (40'), Иван Козлов (51'), Rukas A. (54'), Херман Феррейра (59'), Александр Масловский (84')
Таким образом, «Енисей» набрал 41 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице, у «Арсенала» 33 пункта и седьмая строчка.