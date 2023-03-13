Хави назвал победу над «Атлетиком» на вес золота

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал победу над «Атлетиком» из Бильбао (1:0) в матче 25-го тура Ла Лиги.

«"Барселоне" нужно играть и атаковать лучше. Мы повели в счете на сложном стадионе, в итоге приходится терпеть, это нормально. Эта победа на вес золота, мы сохранили отрыв в девять очков. Подходим к эль-класико с уверенностью.

Мы заслужили победу. У нас было 2-3 явных момента. Мы должны были закрывать этот матч. Но уверенность в обороне тоже важна. Нужно совершенствоваться и быть более спокойными и терпеливыми в атаке.

Очень доволен нашим положением. Мы на девять очков опережаем "Реал", победителя Ла Лиги и Лиги чемпионов, — цитирует Хави Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

"Барселона" с 65 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий на второй строчке "Реал" на девять баллов. "Атлетик" с 33 очками — на девятой строчке.