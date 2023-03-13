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    Хави назвал победу над «Атлетиком» на вес золота

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    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Атлетиком» из Бильбао (1:0) в матче 25-го тура Ла Лиги.

    Хави
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    Хави

    «"Барселоне" нужно играть и атаковать лучше. Мы повели в счете на сложном стадионе, в итоге приходится терпеть, это нормально. Эта победа на вес золота, мы сохранили отрыв в девять очков. Подходим к эль-класико с уверенностью.

    Мы заслужили победу. У нас было 2-3 явных момента. Мы должны были закрывать этот матч. Но уверенность в обороне тоже важна. Нужно совершенствоваться и быть более спокойными и терпеливыми в атаке.

    Очень доволен нашим положением. Мы на девять очков опережаем "Реал", победителя Ла Лиги и Лиги чемпионов, — цитирует Хави Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    "Барселона" с 65 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий на второй строчке "Реал" на девять баллов. "Атлетик" с 33 очками — на девятой строчке.

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