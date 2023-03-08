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    В «Факеле» рассказали о расследовании УАФ в отношении Калинина

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    Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался относительно информации о том, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) расследует дело защитника Игоря Калинина на предмет возможного нарушения кодекса этики и честной игры.

    Игорь Калинин
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    Игорь Калинин

    «Это никак не повлияет на желания Игоря Калинина играть за "Факел". Он профессиональный футболист», — приводит слова Котова «Спорт-Экспресс».

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    • Ранее стало известно о том, что Украинская ассоциация футбола подозревает пятерых футболистов в нарушении кодекса этики и честной игры. Это Дмитрий Иванисеня («Крылья Советов»), Денис Кулаков («Урал»), Марк Мампасси («Локомотив», арендован турецким «Антальяспором»), Игорь Калинин («Ростов», арендован «Факелом») и Данила Сагуткин («Акрон»).

    Ранее Калинин выступал за молодежные сборные Украины до 18 и до 19 лет.

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