В «Факеле» рассказали о расследовании УАФ в отношении Калинина

Спортивный директорвысказался относительно информации о том, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) расследует дело защитникана предмет возможного нарушения кодекса этики и честной игры.

«Это никак не повлияет на желания Игоря Калинина играть за "Факел". Он профессиональный футболист», — приводит слова Котова «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно о том, что Украинская ассоциация футбола подозревает пятерых футболистов в нарушении кодекса этики и честной игры. Это Дмитрий Иванисеня («Крылья Советов»), Денис Кулаков («Урал»), Марк Мампасси («Локомотив», арендован турецким «Антальяспором»), Игорь Калинин («Ростов», арендован «Факелом») и Данила Сагуткин («Акрон»).

Ранее Калинин выступал за молодежные сборные Украины до 18 и до 19 лет.