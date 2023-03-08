Иванов: Пошли они на фиг, Украинская федерация футбола

Президентвысказался о том, что контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола открыл дело в отношении защитника екатеринбургской команды

«Пускай что хотят, то и делают. Они не думают о ребятах, только о себе. Пускай футболом занимаются, а не политикой.

Приходило ли нам что-то в клуб? Какое отношение они имеют к нам? Ребята уезжали, а они им работу предоставили или еще что-то сделали?

Денису Кулакову 35, куда он должен был пойти? Они думают только о себе. Пошли они на фиг, Украинская федерация футбола», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно о том, что Украинская ассоциация футбола подозревает пятерых футболистов в нарушении кодекса этики и честной игры. Это Дмитрий Иванисеня («Крылья Советов»), Денис Кулаков («Урал»), Марк Мампасси («Локомотив», арендован турецким «Антальяспором»), Игорь Калинин («Ростов», арендован «Факелом») и Данила Сагуткин («Акрон»).