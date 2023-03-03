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    Квинси Промес Без интриги, мотивации и трансферов. Семь ожиданий от весенней части РПЛ
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    «Спартак» подтвердил, что Промесу отказали в выдаче паспорта РФ

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    Московский «Спартак» подтвердил, что нидерландскому нападающему Квинси Промесу отказали в получении российского гражданства.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    Сообщалось, что министерство спорта отказалось помогать Промесу в этом вопросе. Просьбу о содействии «Спартак» направил еще в октябре. В конце декабря московский клуб получил отказ, связанный с заведенным в Нидерландах уголовным делом в отношении футболиста.

    «В ноябре прошлого года мы действительно подготовили ходатайство в министерство спорта. Это был запрос о направлении материалов в соответствующие компетентные органы, которые принимают решение о предоставлении гражданства.

    Отказ в направлении материалов связан с тем, что в Нидерландах продолжается рассмотрение дел, в которых участвует Промес. Одно из них практически завершено, во втором Квинси не является ни подозреваемым, ни тем более осужденным.

    Прокуратура хочет его опросить в качестве свидетеля, но настаивает на личном участии, хотя есть возможность это сделать по ВКС или через адвоката. Также законом предусмотрено предоставление гарантий, чтобы личное участие не было связано с ограничением свободы, но таких гарантий стороне Квинси не предоставляют.

    Возможно, это связано с тем, что, будучи известным человеком в Нидерландах, Промес живет и работает в России — во всяком случае, такое впечатление складывается у юристов голландца.

    Тем не менее рассчитываем, что дело разрешится благополучным для нашего футболиста образом. Когда это произойдет, попросим министерство спорта повторно рассмотреть наше обращение, так как считаем, что Промес осуществил значительный вклад в развитие российского спорта, и, кроме того, у него самого есть желание стать гражданином Российской Федерации», — сказали в пресс-службе «Спартака».

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    Промесу на родине вменяется покушение на убийство, и грозит реальный срок лишения свободы. Кроме того голландец подозревается в причастности к наркоторговле.

    Напомним, в феврали российские паспорта получили бразильские полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо..VrezNews1 /football/2021/11/19/promes/

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