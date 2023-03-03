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    Квинси Промес Без интриги, мотивации и трансферов. Семь ожиданий от весенней части РПЛ
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    Промесу отказали в выдаче паспорта РФ из-за уголовного дела в Нидерландах

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    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес пытался получить российское гражданство но получил отказ.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    По информации журналиста Ивана Карпова, министерство спорта отказалось помогать нидерландцу в этом вопросе.

    Просьбу о содействии «Спартак» направил еще в октябре. В конце декабря московский клуб получил отказ, связанный с заведенным в Нидерландах уголовным делом в отношении футболиста.

    «Футбольный клуб "Спартак" Москва направил в Минспорт России письмо об оказании содействия в получении гражданства Российской Федерации гражданину Королевства Нидерланды Квинси Антону Промесу в порядке, предусмотренном федеральным законом "О гражданстве Российской Федерации".

    В ходе проработки данного вопроса совместно с заинтересованными организациями Минспортом России принято решение отказать ФК "Спартак" Москва в направлении ходатайства о предоставлении гражданства Российской Федерации Квинси Антону Промесу», — приводит Карпов ответ на его обращение в государственный орган за комментарием.

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    • Промесу на родине вменяется покушение на убийство, и грозит реальный срок лишения свободы. Кроме того голландец подозревается в причастности к наркоторговле.

    Напомним, в феврали российские паспорта получили бразильские полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо.

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