ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданПочеттино, Зидан и еще четыре тренера для «Челси» на случай увольнения Поттера
  • 11:44
    • УЕФА пригласил Россию на турнир развития для девушек до 17 лет
  • 11:13
    • Дзюба о сборной: Зовут всех подряд, не выигрывают, а потом говорят, что это неважные матчи
  • 10:38
    • Дзюба: «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро
  • 10:11
    • Стало известно, почему Захарян не перешел в «Галатасарай»
  • 00:57
    • «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Бристоль Сити»
    Все новости спорта

    Дивеев: Я очень хочу поиграть в Европе

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Трансферы Футбол России РПЛ ЦСКА
    Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о возможном переходе в клуб европейского чемпионата.

    Игорь Дивеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Дивеев

    «Об интересе ко мне из Европы слышал только то, что слышали все остальные. Лично я ничего не слышал. Агент ни разу мне не говорил, что мной интересуется какой-то конкретный клуб. Да и мне это неинтересно, мне надо играть, работать и тренироваться.

    Если мной кто-то действительно заинтересуется, захочет приобрести, то агент мне позвонит и все расскажет. Но такого еще ни разу не было. Наверное, какой-то интерес из Италии есть, но я об этом не знаю. Когда меня в "Уфе" хотел "Арсенал", я тоже об этом ничего не знал.

    Я очень хочу в Европу. Но я не играл против этих команд, хотя, конечно, смотрю и вижу, какой футбол в той же Италии. Готов ли я там играть? Честно скажу, что да», — заявил Дивеев «Чемпионату».

    Ранее СМИ сообщали об интересе к Дивееву от ряда итальянских команд. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2024 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увеличит ли «Арсенал» отрыв от «Манчестер Сити»?
  • «Арсенал» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «МЮ» «хлопнет» «Вест Хэм» и продлит серию побед
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • Вернется ли «Ливерпуль» к победам?
  • «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 1 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Марсель — Анси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Фриц — Шаповалов
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Медведев — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры