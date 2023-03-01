Дивеев: Я очень хочу поиграть в Европе

Защитник московского ЦСКАвысказался о возможном переходе в клуб европейского чемпионата.

«Об интересе ко мне из Европы слышал только то, что слышали все остальные. Лично я ничего не слышал. Агент ни разу мне не говорил, что мной интересуется какой-то конкретный клуб. Да и мне это неинтересно, мне надо играть, работать и тренироваться.

Если мной кто-то действительно заинтересуется, захочет приобрести, то агент мне позвонит и все расскажет. Но такого еще ни разу не было. Наверное, какой-то интерес из Италии есть, но я об этом не знаю. Когда меня в "Уфе" хотел "Арсенал", я тоже об этом ничего не знал.

Я очень хочу в Европу. Но я не играл против этих команд, хотя, конечно, смотрю и вижу, какой футбол в той же Италии. Готов ли я там играть? Честно скажу, что да», — заявил Дивеев «Чемпионату».

Ранее СМИ сообщали об интересе к Дивееву от ряда итальянских команд. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2024 года.