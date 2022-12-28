Ловчев: Какое «азиаты слабее»? Россия ничего не может показать в матчах с Киргизией и Таджикистаном

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССРвысказался по поводу возможного переходав Азиатскую конфедерацию футбола.

«Люди говорят: "А с кем играть?" Не забывайте, что сборные Германии и Испании вылетели от Японии. Пока мы все там разговаривали, японцы привезли к себе заметных футболистов, футбол у них вырос. Тот же Хонда, который играл у нас, довольно квалифицированный спортсмен.

Когда мы говорим, что АФК нам не годится, побойтесь бога… Сегодня наша сборная и российские футболисты довольно слабые. Нам надо где-то играть и набираться опыта.

Какое "азиаты слабее"? Мы с Киргизией и Таджикистаном ничего не можем показать.

Австралия выступала на ЧМ и выглядела довольно прилично. Южная Корея тоже. Из всех этих стран игроки выступают в Европе в довольно сильных командах. А где наши? Кокорин, который начинал с Италии, а сейчас — на Кипре…

Не нам сегодня выпендриваться, что мы такие сильные и куда-то попадаем к слабым командам», — приводит слова Ловчева «Спорт-Экспресс».

Планируется, что голосование по поводу перехода РФС в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года.

Сообщалось, что ФИФА разрешит России участвовать в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что руководство Азиатской конфедерации футбола готово принять российскую организацию.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.