Клопп заявил, что для участников ЧМ-2022 остаток сезона будет сложным

Главный тренервысказал мнение о состоянии игроков после чемпионата мира в Катаре.

«Мы серьёзно отстаём от лидеров чемпионата Англии и вынуждены их преследовать. Впереди много работы, мы не думаем о перерыве.

Это начало чего-то нового и развитие того, что мы делали до сих пор. Мы можем добиться большего успеха.

Для футболистов, которые играли на чемпионате мира, весь сезон будет невероятно напряжённым. Это невероятно сложно.

Посмотрим, как мы с этим справимся. Это усложняет составление планов на предстоящие матчи. Нужно проявить гибкость», — приводит слова Клоппа ESPN.

Перед возобновлением английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице с 22 очками в активе.