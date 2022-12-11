Клопп высказался о календаре после чемпионата мира

Главный тренер «Ливерпуля»поделился мыслями о предстоящем календаре игр, который ждет его команду после возобновления сезона.

«Скоро вернутся ли игроки? Дарвин Нуньес присоединится к нам завтра, а остальные… у всех есть недельный отпуск после чемпионата мира, чтобы перезагрузить разум и тело.

Как прошёл перерыв во время чемпионата мира? Для меня всё прошло очень хорошо, потому что у меня было три недели отпуска, и теперь мы тренируемся — но это что касается игроков. Финал чемпионата мира состоится 18 декабря, и затем у нас будет игра в кубке лиги [с "Манчестер Сити"] 22 декабря, затем матчи чемпионата и кубка Англии будут 26, 30 декабря, 2, 5 и 6 января. Матчи будут идти интенсивно, друг за другом. Конечно, это проблема, но не для меня, никогда ею не было», — приводит слова Клоппа официальный сайт «мерсисайдцев».

11 декабря «Ливерпуль» проиграл «Лиону» (1:3) в рамках товарищеского матча, который состоялся в ОАЭ.