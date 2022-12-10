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    Промес может получить российское гражданство

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    Нападающий «Спартака» Квинси Промес может получить российское гражданство, сообщает журналист Иван Карпов.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    По данным источника, «Спартак» инициировал получение 30-летним нидерландским футболистом гражданства России.

    На данный момент решение по этому вопросу еще не принято. При этом вероятность успеха для «Спартака» в этом деле оценивается как высокая.

    Промес вернулся в «Спартак» в начале 2021 года. До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год.

    Напомним, в Нидерландах в отношении Промеса заведено уголовное дело. В ноябре 2021 года прокуратура Нидерландов выдвинула официальное обвинение футболисту в нанесении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство.

  • Стало известно, когда пройдут основные слушания по уголовному делу Промеса
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    • В текущем чемпионате России Промес провел 16 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал шесть результативных передач.

    Ранее сообщалось, что процесс получения российских паспортов начали бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо.

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