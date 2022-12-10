Промес может получить российское гражданство

Нападающий «Спартака»может получить российское гражданство, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, «Спартак» инициировал получение 30-летним нидерландским футболистом гражданства России.

На данный момент решение по этому вопросу еще не принято. При этом вероятность успеха для «Спартака» в этом деле оценивается как высокая.

Промес вернулся в «Спартак» в начале 2021 года. До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год.

Напомним, в Нидерландах в отношении Промеса заведено уголовное дело. В ноябре 2021 года прокуратура Нидерландов выдвинула официальное обвинение футболисту в нанесении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство.

В текущем чемпионате России Промес провел 16 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что процесс получения российских паспортов начали бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо.