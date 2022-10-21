Стало известно, когда пройдут основные слушания по уголовному делу Промеса

Основные слушания по уголовному делу нападающего московского «Спартака»состоятся 3 марта 2023 года. Об этом сообщает журналистка De Telegraaf Маша де Йонг.

В пятницу в Амстердаме состоялось досудебное слушание. Промес на нем не присутствовал.

«Разочарование моего клиента огромно. Он видел, что Промес играет за сборную Нидерландов, когда даже было неясно, будет ли прокуратура преследовать его», — сказал адвокат потерпевшего.

В ноябре 2021 года прокуратура Нидерландов выдвинула официальное обвинение футболисту в нанесении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство.

По версии прокуратуры, в июле 2020 года Промес, на тот момент выступавший за «Аякс», напал на двоюродного брата с ножом после вечеринки. В декабре игрок был арестован, но спустя два дня полиция отпустила Промеса, оставив его в статусе подозреваемого.

В июне гражданский суд обязал Промеса выплатить денежную компенсацию потерпевшему.

Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года, ранее он играл за московский клуб с 2014 по 2018 год.

В текущем сезоне Промес провел за «Спартак» 18 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал семь результативных передач.