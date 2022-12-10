Месси: Ван Гал пускает пыль в глаза, что играет в хороший футбол

Капитан сборной Аргентиныраскритиковал главного тренера сборной Нидерландов

Аргентина обыграла Нидерланды в четвертьфинале ЧМ-2022, вырвав победу в серии пенальти.

Перед игрой ван Гал заявил, что Аргентина станет беспомощной, если оставить Месси без мяча.

«Есть много деталей, которые вы понимаете на поле.

Я вам говорю, ван Гал пускает пыль в глаза, что он играет в хороший футбол, а потом начинает закидывать мяч на самых высоких игроков», — приводит слова Месси Marca.

В полуфинале ЧМ-2022 Аргентина сыграет со сборной Хорватии, которая в 1/4 финала одержала победу над Бразилией.