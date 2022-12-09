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    Ван Гал: Если лишить Месси мяча, Аргентина станет беспомощной

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    Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал считает, что его команда обыграет Аргентину в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре.

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    «Ничто и никто не должен отвлекать команду от турнира. Мы даже попросили организаторов сделать так, чтобы на этажах с футболистами не было посторонних. Журналистов попросил не беспокоиться — интервью команда будет давать потом.

    После победы над Аргентиной? Почему бы и нет? Мне кажется, что должны выигрывать именно мы. У Нидерландов есть неоплаченный счет по отношению к аргентинцам.

    Да, у них играет Месси, но в 2014 году его не было видно на поле в том злополучном для нас матче. А знаете почему? Если лишить Лионеля мяча, то команда станет беспомощной. Лео дает им креатив, движение, а без него команда очень посредственная.

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    • Поэтому и план простой — оставить Месси без мяча и выйти в полуфинал. Да, конечно еще нужно постараться реализовать свои моменты в атаке. А они будут.

    Не хотел бы даже думать, что у нас не получится.

    Я никогда не говорил, что мне нравится стиль Бразилии и что он какой‑то особенный. Да, они грамотно ловят соперника, используют слабые стороны. Плотная оборона и быстрые контратаки. Но так играет много команд в мире, и мы тоже. Так что с Бразилией или с кем‑нибудь еще можно играть. И побеждать тоже», — приводит слова ван Гала «Российская газета».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Нидерланды — Аргентина

    Матч Нидерланды — Аргентина пройдет 9 декабря, начало — в 22:00 мск.

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