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    Павлюченко: Когда впервые увидел Модрича, понял, что он сумасшедший

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    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о капитане сборной Хорватии Луке Модриче.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    Павлюченко играл вместе с Модричем за лондонский «Тоттенхэм».

    «Когда я попал в команду и увидел Модрича, я понял, что он сумасшедший. То, что он делает с мячом — мало кто так может.

    Он всегда был объемный, он делает большую работу, мобильный, никогда не останавливается. Еще лет пять пройдет, он такой же будет. В раздевалке он скромный, тихий. Бэйл и Уокер такие же. Их не слышно, не видно.

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    Я всегда удивлялся, когда за три часа до игры на командном обеде я видел, что ест Бэйл. Я подходил и спрашивал: "Как ты бегаешь?" Он практически ничего не ел, йогурт один, банан и всё. А он выходил и по 14 километров бегал. Он говорил, что перед игрой не может есть», — приводит слова Павлюченко «Матч ТВ».

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