Павлюченко: Когда впервые увидел Модрича, понял, что он сумасшедший

Бывший нападающий сборной Россииподелился мнением о капитане сборной Хорватии

Павлюченко играл вместе с Модричем за лондонский «Тоттенхэм».

«Когда я попал в команду и увидел Модрича, я понял, что он сумасшедший. То, что он делает с мячом — мало кто так может.

Он всегда был объемный, он делает большую работу, мобильный, никогда не останавливается. Еще лет пять пройдет, он такой же будет. В раздевалке он скромный, тихий. Бэйл и Уокер такие же. Их не слышно, не видно.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Хорватия — Бразилия

Я всегда удивлялся, когда за три часа до игры на командном обеде я видел, что ест Бэйл. Я подходил и спрашивал: "Как ты бегаешь?" Он практически ничего не ел, йогурт один, банан и всё. А он выходил и по 14 километров бегал. Он говорил, что перед игрой не может есть», — приводит слова Павлюченко «Матч ТВ».

Напомним, сборная Хорватии сыграет Бразилией в четвертьфинале ЧМ-2022. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 18:00 мск. Следить за этой игрой можно будет в специальном онлайне LiveSport.Ru.