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    Хорватия — Бразилия. Онлайн

    Онлайн-трансляция первого четвертьфинального матча чемпионата мира в Катаре между сборными Хорватии и Бразилии

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    Сборная Бразилии
    Сегодня в 18:00 по московскому времени вице-чемпионы мира из Хорватии поспорят с бразильцами за выход в полуфинал мундиаля. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    Хорватия

    Сборная Хорватии вышла в плей-офф со второго места, одержав лишь одну победу в своей группе. В рамках второго тура «шашечные» разгромили сборную Канады со счетом 4:1, а две нулевые ничьи с марокканцами и бельгийцами также помогли подопечным Златко Далича оказаться в числе 16-ти лучших команд мира.

    На стадии 1/8 финалисты прошлогоднего чемпионата мира встречались со сборной Японии, которая сенсационно стала первой в своей группе, обыграв по ходу турнира немцев и испанцев с одинаковым счетом 2:1. Азиатская команда вполне была настроена выбить из турнира и хорватов, открыв счет под занавес первой половины. Во втором тайме полузащитник «шашечных» Иван Перишич восстановил паритет в матче и перевел встречу в дополнительное время. В экстра-таймах зрители не увидели забитых мячей и победителя пришлось выявлять в серии пенальти. Голкипер хорватской команды Ливакович отразил три удара японцев с точки и вывел свою сборную в четвертьфинал турнира.

    Сборная Хорватии продлила свою беспроигрышную серию до 10 матчей. Последний раз подопечные Златко Далича уступали сборной Австрии 3 июня этого года в рамках группового этапа Лиги наций.

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    Бразилия

    Бразильцы оформили выход в плей-офф по итогам двух туров, одержав сухие победы над сборными Сербии (2-0) и Швейцарии (1-0). На заключительную встречу группового этапа против сборной Камеруна главный тренер бразильцев Тите выпустил полурезервный состав. «Пентакампеоны» в итоге уступили африканской команде с минимальным счетом (0-1) и прервали 17-матчевую беспроигрышную серию. Тем не менее, это поражение не помешало бразильцам остаться на первом месте в квартете G.

    В 1/8 финала сборная Бразилии на классе переиграла команду из Южной Кореи со счетом 4-1. Уже в первом тайме Винисиус, Неймар, Ришарлисон и Пакета предрешили исход встречи, отправив в ворота южнокорейского голкипера четыре безответных мяча. Во втором тайме «азиатские тигры» смогли отквитать один мяч, но для прохода дальше этого явно не хватило.

    Личные встречи

    Команды провели между собой четыре матча, два из которых были сыграны на чемпионатах мира. На турнирах 2006 и 2014 годов сборные Хорватии и Бразилии встречались в первых турах группового этапа, оба раза победа была на стороне «селесао» (1-0 и 3-1)

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Хорватия — Бразилия с коэффициентом 1.89.

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