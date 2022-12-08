Скалони: Нас не интересует информация, которая вкидывается в прессу

Главный тренер сборной Аргентинывыступил с критикой в адрес аргентинских журналистов.

Причиной послужила информация в СМИ о состоянии здоровья полузащитника аргентинцев Родриго Де Пауля.

«Ребята, вчера тренировка проходила в закрытом режиме. Я не знаю, мы с вами играем за Аргентину или Нидерланды, давая подсказки сопернику?

Тренировка проходила за закрытыми дверями. Нас не интересует информация, которая вкидывается в прессу.

Мы должны улучшить атмосферу вокруг сборной Аргентины», — приводит слова Скалони Ole.

Встреча между сборными Аргентины и Нидерландов пройдет 9 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.