ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мяч мундиаля в КатареОтличный шанс для Бразилии, встреча Месси с «Летучим голландцем». За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня
  • 23:15
    • Моура может продолжить карьеру в «Севилье»
  • 22:05
    • «Спартак» уступил «Динамо» в серии буллитов
  • 21:54
    • Дубль Гусева помог СКА победить минское «Динамо»
  • 21:30
    • «Нефтехимик» дома победил «Металлург»
  • 19:21
    • Далич: У нас впереди величайший матч на чемпионате мира
    Все новости спорта

    Скалони: Нас не интересует информация, которая вкидывается в прессу

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Аргентины
    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выступил с критикой в адрес аргентинских журналистов.

    Лионель Скалони
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Скалони

    Причиной послужила информация в СМИ о состоянии здоровья полузащитника аргентинцев Родриго Де Пауля.

    «Ребята, вчера тренировка проходила в закрытом режиме. Я не знаю, мы с вами играем за Аргентину или Нидерланды, давая подсказки сопернику?

    Тренировка проходила за закрытыми дверями. Нас не интересует информация, которая вкидывается в прессу.

    Мы должны улучшить атмосферу вокруг сборной Аргентины», — приводит слова Скалони Ole.

  • Нидерланды разрушат мечту Месси?
  • Читайте по теме

    • Встреча между сборными Аргентины и Нидерландов пройдет 9 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нидерланды разрушат мечту Месси?
  • Нидерланды — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Пентакампеоны» преодолеют хорватский барьер
  • Хорватия — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Еще один раунд с «Вашингтоном» «Сиэтл» проведет на высоком уровне
  • «Вашингтон» — «Сиэтл». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.14
  • Экспресс дня 9 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Нидерланды — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Хорватия — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ренн — Селтик
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шнайдер — Монне
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вавринка — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Колорадо — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры