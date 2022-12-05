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    Хорватия в серии пенальти обыграла Японию в 1/8 чемпионата мира

    Япония — Хорватия: счет 1:2 (П 1:3), обзор голов

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    В матче 1/8 финала чемпионата мира сборная Хорватии обыграла Японию. Победу хорваты одержали в серии пенальти.

    Иван Перишич и Лука Модрич
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    Иван Перишич и Лука Модрич

    В основное время команды сыграли вничью. Счет открыли японцы голом Дайдзэна Маэды. Уже во втором тайме Иван Перишич ударом головой сравнял.

    Дело дошло до овертаймов, где команды так и не забили. В серии пенальти сильнее оказались «шашечные». Вратарь команды Златко Далича Доминик Ливакович отбил 3 удара сборной Японии из четырех. Решающий пенальти реализовал Марио Пашалич.

    Футбол. ЧМ-2022. 1/8 финала
    Япония — Хорватия 1:1
    Голы: 1:0 Дайдзэн Маэда (43'), 1:1 Иван Перишич (55') Япония: Сюити Гонда, Такэхиро Томиясу, Майя Йосида, Сого Танигути, Дзюня Ито, Ватару Эндо, Хидемаса Морита, Юто Нагатомо, Рицу Доан, Дайдзэн Маэда, Даити Камада Хорватия: Иван Перишич, Бруно Петкович, Андрей Крамарич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Лука Модрич, Борна Баришич, Йошко Гвардиол, Деян Ловрен, Йосип Юранович, Доминик Ливакович Предупреждения: Матео Ковачич (90 + 1'), Борна Баришич (116')

    Таким образом, Хорватия вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с победителем пары Бразилия — Южная Корея, которые сыграют 5 декабря в 22:00 мск. Онлайн матча доступен здесь.

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