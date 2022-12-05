Япония — Хорватия: счет 1:2 (П 1:3), обзор голов

В матче 1/8 финала чемпионата мира сборнаяобыграла. Победу хорваты одержали в серии пенальти.

В основное время команды сыграли вничью. Счет открыли японцы голом Дайдзэна Маэды. Уже во втором тайме Иван Перишич ударом головой сравнял.

Дело дошло до овертаймов, где команды так и не забили. В серии пенальти сильнее оказались «шашечные». Вратарь команды Златко Далича Доминик Ливакович отбил 3 удара сборной Японии из четырех. Решающий пенальти реализовал Марио Пашалич.

Футбол. ЧМ-2022. 1/8 финала Япония — Хорватия 1:1 Голы: 1:0 Дайдзэн Маэда (43'), 1:1 Иван Перишич (55') Япония: Сюити Гонда, Такэхиро Томиясу, Майя Йосида, Сого Танигути, Дзюня Ито, Ватару Эндо, Хидемаса Морита, Юто Нагатомо, Рицу Доан, Дайдзэн Маэда, Даити Камада Хорватия: Иван Перишич, Бруно Петкович, Андрей Крамарич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Лука Модрич, Борна Баришич, Йошко Гвардиол, Деян Ловрен, Йосип Юранович, Доминик Ливакович Предупреждения: Матео Ковачич (90 + 1'), Борна Баришич (116')

Таким образом, Хорватия вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с победителем пары Бразилия — Южная Корея, которые сыграют 5 декабря в 22:00 мск. Онлайн матча доступен здесь.