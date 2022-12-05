Сегодня в 22:00 по московскому времени на стадионе «974» в Дохе сборная Бразилии проведет свой первый матч в плей-офф на чемпионате мира. Соперником подопечных Тите на стадии 1/8 финала станет сборная Южной Кореи. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Бразилия

Сборная Бразилии досрочно оформила выход в плей-офф после двух побед на групповом этапе. Пятикратные чемпионы мира, благодаря дублю Ришарлисона, переиграли в первом туре сборную Сербии (2-0), а во втором матче добыли минимальную победу над швейцарцами (1-0). Единственный гол в этой встрече забил Каземиро, отличившись на 83-й минуте игры.

В заключительном туре против сборной Камеруна главный наставник «селесао» Тите выпустил на поле полурезервный состав, позволив отдохнуть многим лидерам команды перед стартом плей-офф. Матч закончился минимальной победой камерунской сборной (1-0), которая забила гол в компенсированное время — отличился нападающий «Ан-Насра» Абубакар. Сборная Камеруна прервала 17-матчевую беспроигрышную серию бразильцев, но африканской команде этого было недостаточно, чтобы пробиться в плей-офф.

Нападающий ПСЖ Неймар, получивший травму в стартовом матче против сборной Сербии, приступил к тренировкам в общей группе. Главный тренер бразильцев Тите заявил, что 30-летний форвард может принять участие в матче против сборной Южной Кореи, если будет в форме. Жезус и Теллес больше не сыграют за «селесао» на этом чемпионате мира из-за травм.

Южная Корея

Подопечные Паулу Бенту стартовали на чемпионате мира с нулевой ничьи в матче против сборной Уругвая. Во второй встрече южнокорейцы смогли отыграть отставание в два мяча у ганской команды, но затем пропустили вновь и потерпели первое поражение на турнире (2-3).

Перед заключительным туром против сборной Португалии шансы на плей-офф южнокорейской команды были не так высоки. «Азиатским тиграм» нужно было побеждать португальцев и рассчитывать на благоприятный исход в параллельном матче Ганы и Уругвая. Подопечные Бенту пропустили первыми на старте поединка, а на исходе получаса восстановили паритет, отправившись на перерыв с ничейным счетом. Во второй половине героем встречи стал нападающий «Вулверхэмптона» Хван Хи-Чан, отличившийся забитым мячом в компенсированное время. Сборная Южной Кореи одержала победу со счетом 2-1 и в борьбе за второе место в группе опередила сборную Уругвая по количеству забитых голов.

В 10-ти последних матчах на счету южнокорейской команды шесть побед, две ничьи и два поражения. Под вопросом остается участие в ближайшей игре защитника Ким Мин Чжэ, который получил травму колена.

Личные встречи

Сборные Бразилии и Южной Кореи провели между собой пять товарищеских встреч. На счету «селесао» четыре победы, южнокорейская команда выиграла один раз. Последний матч между этими сборными был сыгран в июне этого года, закончившись разгромной победой бразильцев со счетом 5-1.

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