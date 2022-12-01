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    Хорватия разошлась миром с Бельгией и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, бельгийцы вылетели

    Хорватия — Бельгия: счет матча 0:0

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    Сборная Хорватии сыграла вничью с командой Бельгии (0:0) в матче 3-го тура группы F чемпионата мира по футболу-2022, проходящего в Катаре.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Отметим, что несколько отличных моментов по ходу матча упустил нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку, попавший в штангу и пробивший выше пустых ворот.

    Футбол. ЧМ-2022. Группа F
    Хорватия — Бельгия 0:0
    Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Юранович, Деян Ловрен, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Лука Модрич, Марсело Брозович, Матео Ковачич (Ловро Майер, 90'), Андрей Крамарич (Марио Пашалич, 64'), Марко Ливайя (Бруно Петкович, 64'), Иван Перишич Бельгия: Дрис Мертенс (Ромелу Лукаку, 46'), Янник Карраско (Жереми Доку, 72'), Леандро Троссард (Торган Азар, 59'), Тимоти Кастань, Аксель Витсель, Кевин Де Брёйне, Тома Мёнье (Эден Азар, 87'), Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд, Леандер Дендонкер (Юри Тилеманс, 72'), Тибо Куртуа Предупреждение: Леандер Дендонкер (67')

    Сборная Хорватии с 5 очками вышла в плей-офф со второго места в группе, Бельгия с 4 очками стала третьей и покинула турнир.

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