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    Неймар и Ришарлисон сыграют в атаке Бразилии против Сербии

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    Определились стартовые составы сборных Бразилии и Сербии на матч чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре.

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    Бразилия: Алиссон, Данило, Маркиньос, Силва, Сандро, Пакета, Каземиро, Рафинья, Неймар, Винисиус Жуниор, Ришарлисон.

    Запасные: Гимарайнс, Алвес, Эдерсон, Рибейро, Антони, Теллес, Милитао, Бремер, Фабиньо, Жезус, Фред, Вевертон, Родриго, Педро, Мартинелли.

    Сербия: Ваня Милинкович-Савич, Велькович, Миленкович, Павлович, Младенович, Лукич, Живкович, Гудель, Сергей Милинкович-Савич, Тадич, Митрович.

    Запасные: Лазович, Рачич, Максимович, Эракович, Дмитрович, Влахович, Радоньич, Райкович, Илич, Костич, Груич, Йович, Джуричич, Бабич, С. Митрович.

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