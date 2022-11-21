В 19:00 21.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A ЧМ-2022 по футболу.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сенегал» — «Нидерланды». Коэффициент ставки — 1.88 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Нидерланды»).

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