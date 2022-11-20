Роналду получил предложения из МЛС и Саудовской Аравии, но хочет остаться в Европе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил несколько выгодных предложений от клубов МЛС и Саудовской Аравии, сообщает известный журналист Николо Скира.

Несмотря на финансовую привлекательность данных предложений, 37-летний португалец хочет остаться в европейском футболе, чтобы снова сыграть в Лиге чемпионов.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед», скорее всего, расторгнет с Роналду, который в интервью известному британскому журналисту Пирсу Моргану раскритиковал владельцев клуба семью Глейзеров и заявил, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.

Роналду провел в текущем чемпионате Англии десять матчей, в которых забил один гол.

Действующий контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, сообщалось, что «ПСЖ» до сих пор заинтересован в подписании Роналду.