Источник: «ПСЖ» до сих пор заинтересован в подписании Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед»до сих пор находится в сфере интересов «ПСЖ», утверждает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, советник парижского клуба Луиш Кампуш обеспокоен возможным трансфером, поскольку хочет сократить состав и сделать его моложе.

Также существует вероятность перехода Роналду в лиссабонский «Спортинг». Однако этот трансфер зависит от позиции и решения «МЮ».

Ранее португалец дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство английского клуба и главного тренера Эрика тен Хага. Нидерландский специалист уже сообщил, что не планирует дальше работать с футболистом, поэтому «МЮ» ищет варианты для досрочного расторжения контракта без выплаты компенсации Роналду.