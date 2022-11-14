Хайкин может перейти в клуб АПЛ

Голкипер «Буде-Глимт»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации Sport24, российского вратаря хочет подписать «Эвертон».

«Никита Хайкин проводил время в Лондоне и общался с Фрэнком Лэмпардом еще в то время, когда специалист возглавлял "Челси". Теперь англичанин хочет подписать россиянина бесплатно в Эвертон», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

Контракт Хайкина с «Буде-Глимт» рассчитан до 31 декабря 2022 года. Ранее он заявил, что не будет продлевать соглашение с норвежским клубом.

«Эвертон» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ после 15-ти туров.