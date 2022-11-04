Хайкин не будет продлевать контракт с «Буде-Глимт»

Голкипер «Буде-Глимт»объявил, что покинет команду в конце года.

Российский вратарь решил не продлевать контракт с норвежским клубом.

«Иногда я должен напоминать себе, как же круто было стать частью "Буде-Глимт" и как много мы достигли за эти четыре сезона. Честно, я и не представлял себе, что окажусь в месте, которое изменит мою жизнь навсегда.

После нескольких отказов в 2019-м я был максимально близок к завершению карьеры. Но потом возник вариант с клубом с севера Норвегии. И с тех пор началось мое невероятное приключение!

Мы вместе росли, становились сильнее с каждой тренировкой, с каждым перенесенным из-за непогоды рейсом и с каждым черно-желтым флагом, которые болельщики нашего клуба вывешивают на балконах.

Мы творили историю в Европе. Будь то последний шаг на пути к группе ЛЧ или квалификация Лиги Европы где-то далеко от Буде, фанаты всегда были рядом с зарядами: "Мы 'Буде-Глимт', и нам это нравится!"

У каждой классной истории должен быть хороший конец. Я не продлеваю контракт с "Буде-Глимт". Это сложнейшее решение, которое я принимал в своей жизни. В Норвегии я узнал многое о местной культуре и познакомился с потрясающими людьми. И добился огромного успеха, несмотря на все трудности, что были на моем пути. Я всегда буду благодарен Буде за то, кем я стал.

Куда бы ни привела меня судьба, частичка моего сердца всегда будет черно-желтой. Я не прощаюсь, а говорю до свидания! Спасибо! Никита», — написал Хайкин в своих соцсетях.

Хайкин вместе с «Буде-Глимт» дважды выигрывал чемпионат Норвегии — в 2020 и 2021 годах.