Тренер «Будё-Глимт»: У Хайкина есть качества, чтобы заиграть в топ-клубе Европы

Тренер вратарей норвежского, отреагировал на решение российского голкиперане продлевать контракт с клубом.

Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года и является двукратным чемпионом Норвегии в составе этого клуба. 5 ноября он сообщил, что не будет продлевать соглашение.

«Я не очень удивлён тем, что Хайкин решил не продлевать контракт с "Будё-Глимт".

У Никиты есть качества, чтобы заиграть в топ-клубе Европы. Надеюсь, он получит свой шанс», — сказал Колстад «Чемпионату».

Российский голкипер ранее выступал за израильские «Бней-Иегуду» и «Хапоэль» из Кфар-Савы. На молодёжном уровне Хайкин защищал цвета английских «Челси», «Портсмута», «Рединга» и португальского «Насьоналя».