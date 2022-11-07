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    Тренер «Будё-Глимт»: У Хайкина есть качества, чтобы заиграть в топ-клубе Европы

    Футбол Будё-Глимт Футбол России
    Тренер вратарей норвежского «Будё-Глимт» Йонас Колстад, отреагировал на решение российского голкипера Никиты Хайкина не продлевать контракт с клубом.

    Никита Хайкин
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    Никита Хайкин

    Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года и является двукратным чемпионом Норвегии в составе этого клуба. 5 ноября он сообщил, что не будет продлевать соглашение.

    «Я не очень удивлён тем, что Хайкин решил не продлевать контракт с "Будё-Глимт".

    У Никиты есть качества, чтобы заиграть в топ-клубе Европы. Надеюсь, он получит свой шанс», — сказал Колстад «Чемпионату».

    Российский голкипер ранее выступал за израильские «Бней-Иегуду» и «Хапоэль» из Кфар-Савы. На молодёжном уровне Хайкин защищал цвета английских «Челси», «Портсмута», «Рединга» и португальского «Насьоналя».

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