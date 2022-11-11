Камоцци: Голова Дзюбы — самая дорогая в российском футболе

, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о нападающем

В начале ноября Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор» и стал свободным агентом.

«Дзюба по-прежнему игрок высокого уровня. Ему необходимо как можно скорее начать играть и забивать, тогда все наладится.

У Артема есть ряд очевидных преимуществ. Голова Дзюбы — до сих пор самая дорогая в российском футболе, лучше него на втором этаже никто не играет.

Артем будет полезен команде, которая часто использует длинные передачи. В борьбе Дзюба тоже очень хорош, несмотря на возраст», — приводит слова Камоции Sport24.

Ранее появилась информация, что в переходе Дзюбы заинтересована итальянская «Венеция».