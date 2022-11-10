Черышев: Подписание Дзюбы — прекрасный вариант для «Венеции»

Бывший тренер клубов РПЛ Дмитрий Черышев прокомментировал интерес «Венеции» к Артему Дзюбе.

Ранее стало известно, что Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор».

За «Венецию» в этом сезоне выступает Денис Черышев, сын Дмитрия Черышева.

«Во‑первых, касательно города: он очень туристический, многолюдный, поэтому Денис проводит там мало времени. Он больше находится в Местре, где у него база: там спокойнее, можно больше времени уделять работе, вниманию к своему организму и восстановлению.

Больше всего его удивляет одно: в день игры, когда вся команда из отеля направляется на матч, они садятся в лодочку (или на катерочек) — и плывут к стадиону! Венеция же островной город.

Что касается интереса "Венеции" к Дзюбе, то считаю, это может быть прекрасным вариантом — как для клуба, так и для Артема. А те взаимодействия, которые были у них с Денисом отлажены еще в сборной, помогут "Венеции" добиваться положительных результатов», — приводит слова Черышева «Матч ТВ».