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    Черышев: Подписание Дзюбы — прекрасный вариант для «Венеции»

    Футбол Венеция Футбол Италии Футбол России Артём Дзюба
    Бывший тренер клубов РПЛ Дмитрий Черышев прокомментировал интерес «Венеции» к Артему Дзюбе.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Ранее стало известно, что Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор».

    За «Венецию» в этом сезоне выступает Денис Черышев, сын Дмитрия Черышева.

    «Во‑первых, касательно города: он очень туристический, многолюдный, поэтому Денис проводит там мало времени. Он больше находится в Местре, где у него база: там спокойнее, можно больше времени уделять работе, вниманию к своему организму и восстановлению.

    Больше всего его удивляет одно: в день игры, когда вся команда из отеля направляется на матч, они садятся в лодочку (или на катерочек) — и плывут к стадиону! Венеция же островной город.

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    • Что касается интереса "Венеции" к Дзюбе, то считаю, это может быть прекрасным вариантом — как для клуба, так и для Артема. А те взаимодействия, которые были у них с Денисом отлажены еще в сборной, помогут "Венеции" добиваться положительных результатов», — приводит слова Черышева «Матч ТВ».

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