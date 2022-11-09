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    «Венеция» может подписать Дзюбу зимой

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    Бывший капитан сборной России Артем Дзюба может продолжить карьеру в итальянской Серии Б. Интерес к 34-летнему футболисту по-прежнему проявляет «Венеция».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    На прошлой неделе Дзюба разорвал контракт с турецким «Адана Демирспор».

    «Может быть, "Венеция" подпишет Дзюбу зимой. Сейчас мы думаем и оцениваем этот вариант. Ближе к зиме будет видно», — сказал исполнительный директор «Венеции» Александер Мента, слова которого приводит Sport24.

    Мента ранее уже заявлял, что Дзюба интересен «Венеции».

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    • На днях пост главного тренера «Венеции» занял Паоло Ваноли, который в первой половине этого года работал в московском «Спартаке».

    Напомним, за «Венецию» уже выступает полузащитник сборной России Денис Черышев.

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