«Венеция» может подписать Дзюбу зимой

Бывший капитан сборной Россииможет продолжить карьеру в итальянской Серии Б. Интерес к 34-летнему футболисту по-прежнему проявляет

На прошлой неделе Дзюба разорвал контракт с турецким «Адана Демирспор».

«Может быть, "Венеция" подпишет Дзюбу зимой. Сейчас мы думаем и оцениваем этот вариант. Ближе к зиме будет видно», — сказал исполнительный директор «Венеции» Александер Мента, слова которого приводит Sport24.

Мента ранее уже заявлял, что Дзюба интересен «Венеции».

На днях пост главного тренера «Венеции» занял Паоло Ваноли, который в первой половине этого года работал в московском «Спартаке».

Напомним, за «Венецию» уже выступает полузащитник сборной России Денис Черышев.