«Венеция» может подписать Дзюбу зимой

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
На прошлой неделе Дзюба разорвал контракт с турецким «Адана Демирспор».
«Может быть, "Венеция" подпишет Дзюбу зимой. Сейчас мы думаем и оцениваем этот вариант. Ближе к зиме будет видно», — сказал исполнительный директор «Венеции» Александер Мента, слова которого приводит Sport24.
Мента ранее уже заявлял, что Дзюба интересен «Венеции».
На днях пост главного тренера «Венеции» занял Паоло Ваноли, который в первой половине этого года работал в московском «Спартаке».
Напомним, за «Венецию» уже выступает полузащитник сборной России Денис Черышев.