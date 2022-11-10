Черышев: Хочется, чтобы и с «Венецией» Ваноли удавалось добывать победы и очки

Бывший тренер клубов РПЛвысказался о назначениина пост главного тренера

За «Венецию» выступает Денис Черышев, сын Дмитрия Черышева.

«На мой взгляд, это грамотный тренер, хорошо знающий итальянский футбол. Что важно — он был очень хорошим помощником в штабе у Конте, одного из мировых топ‑тренеров.

Касательно самостоятельной работы Ваноли в "Спартаке" — тут трудно сказать что‑то однозначное, потому что его отрезок в России был слишком коротким.

Но успех в Кубке России с "красно‑белыми" добавляет оптимизма. Хочется, чтобы и с "Венецией" Ваноли удавалось добывать победы и очки.

Признаюсь, я достаточно часто разговариваю с Денисом и спрашиваю про его тренировочный процесс. Мы обмениваемся информацией, и я многие детали для себя отмечаю. Стараюсь в принципе понимать, какие идеи тот или иной тренер доносит до команды. Усвоив это, в чем‑то подсказываю Денису: какие‑то технические или тактические нюансы, как правильно действовать на поле, в зависимости от ситуации», — приводит слова Черышева «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» в прошлом сезоне стал победителем Кубка России под руководством Ваноли.