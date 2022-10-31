У «Зенита» проседает позиция центрального защитника, считает Орлов

Комментаторпосле матча 15-го тура РПЛобозначил слабые позиции в составе питерского клуба.

Сине-бело-голубые победили в Краснодаре со счетом 1:0 благодаря пенальти на последних минутах.

«В матче с "Краснодаром" "Зенит" наиграл на победу , во втором тайме смотрелся лучше, создал немало моментов. Но до перерыва была равная игра, отрезками инициативой владели хозяева.

В составе "быков" я бы отметил Кривцова. Как прогрессирует этот парень! Настоящий боец. Хорош и впереди, и сзади, способен отдать остроумную передачу. Сейчас он радует глаз. Молодец. Да и в целом "Краснодар" верен своей философии, играет в пас, в атаку.

Питерцы, конечно, могли, и раньше открывать счет. У Сергеева был отличный момент. Но пока Ивану все же не хватает филигранности. Если играешь за "Зенит", надо уметь забивать в таких ситуациях. В общем, ему есть куда расти. Пока он балансирует. Иногда действует как настоящий профессионал, а порой как любитель.

Понятно, что проседает позиция центрального защитника. Алип не убедил, да заменивший его Чистяков не слишком-то надежен. От них не исходит уверенности. И в подыгрыше они, увы, не помощники. Вот Родригао — это, бесспорно, усиление обороны сине-бело-голубых.

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Караваеву надо что-то делать, пора разнообразить свою игру впереди. Уж слишком читаются его ходы при подключении в атаку. Нет изюминки. Ему и Адамову надо стремиться играть в одно касание», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

После 15 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 39 очками.