ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ак Барс»Внутренние разборки «Ак Барса», «Салават Юлаев» вклинился в гонку лидеров, а ЦСКА лупит всех подряд. Что было в КХЛ на прошлой неделе?
  • 20:40
    • Агент Погба подтвердил, что игрок пропустит ЧМ-2022 из-за травмы
  • 18:44
    • Украинская ассоциация футбола потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА
  • 18:37
    • Анчелотти могут отстранить на 4 матча за критику судейства
  • 18:22
    • «Матч ТВ» эксклюзивно покажет все 64 матча ЧМ-2022 в России
  • 16:10
    • Хачанов разгромил Баеса на «Мастерсе» в Париже
    Все новости спорта

    У «Зенита» проседает позиция центрального защитника, считает Орлов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит Краснодар РПЛ Футбол России
    Комментатор Геннадий Орлов после матча 15-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» обозначил слабые позиции в составе питерского клуба.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Сине-бело-голубые победили в Краснодаре со счетом 1:0 благодаря пенальти на последних минутах.

    «В матче с "Краснодаром" "Зенит" наиграл на победу , во втором тайме смотрелся лучше, создал немало моментов. Но до перерыва была равная игра, отрезками инициативой владели хозяева.

    В составе "быков" я бы отметил Кривцова. Как прогрессирует этот парень! Настоящий боец. Хорош и впереди, и сзади, способен отдать остроумную передачу. Сейчас он радует глаз. Молодец. Да и в целом "Краснодар" верен своей философии, играет в пас, в атаку.

  • В трех минутах от чуда. Кузяев выцарапал для «Зенита» победу в Краснодпре
  • Очередная победа действующего чемпиона — в нашем обзоре прессы
  • Сегодня

    • Питерцы, конечно, могли, и раньше открывать счет. У Сергеева был отличный момент. Но пока Ивану все же не хватает филигранности. Если играешь за "Зенит", надо уметь забивать в таких ситуациях. В общем, ему есть куда расти. Пока он балансирует. Иногда действует как настоящий профессионал, а порой как любитель.

    Понятно, что проседает позиция центрального защитника. Алип не убедил, да заменивший его Чистяков не слишком-то надежен. От них не исходит уверенности. И в подыгрыше они, увы, не помощники. Вот Родригао — это, бесспорно, усиление обороны сине-бело-голубых.

    Календарь и таблица РПЛ

    Караваеву надо что-то делать, пора разнообразить свою игру впереди. Уж слишком читаются его ходы при подключении в атаку. Нет изюминки. Ему и Адамову надо стремиться играть в одно касание», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

    После 15 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 39 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Монца» «Болонью»?
  • «Монца» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Позволит ли «Хетафе» подняться «Эльче» со дна?
  • «Эльче» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Наполи» еще раз выиграет у «Ливерпуля»?
  • «Ливерпуль» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.45
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Монца — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Эльче — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.01
  • Прогноз на матч Порту — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры