В трех минутах от чуда. Кузяев выцарапал для «Зенита» победу в Краснодпре

Петербургский «Зенит» нанес поражение «Краснодару» (1:0) в матче 15‑го тура РПЛ. Далер Кузяев реализовал пенальти на 87‑й минуте. «Зенит» набрал 39 очков и после первого круга лидирует в турнирной таблице чемпионата России, «Краснодар» (24 очка) занимает шестое место.

Минус Ловрен и Олусегун

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак изучает стартовые составы, которые тренерские штабы команд выбрали на матч.

«Чемпионы России вышли на матч в Краснодаре, уже зная о том, что "Спартак" одолел "Торпедо" и сократил отставание до четырех очков. Так что расслабляться им было нельзя, хотя в гостях питерцы себе такое позволяют, чему подтверждением три выездные ничьи в РПЛ в Химках, Грозном и Воронеже (и это без учета поражения в Кубке в Самаре).

Тренеры с первых минут выставили боевые составы, в обеих командах заметно выделяющиеся на фоне остальных игроков. У "Зенита" не подвергается сомнению преимущество над конкурентами латиноамериканского легиона, с поправкой на Матео Кассьерру, не попавшего даже в заявку, и Густаво Мантуана с Иваном, полученных в качестве кешбэка за Юри Альберто. Потерей можно назвать только Деяна Ловрена, вместо которого сыграл Нуралы Алип.

А у "быков" в принципе не так много опытных футболистов. Пожалуй, Александр Сторожук мог пожалеть лишь об отсутствии получившего повреждение Олакунле Олусегуна, которого заменил Алексей Ионов. Да можно порассуждать и о выборе Кевина Ленини на позиции центрального полузащитника, которую обычно занимает Михайло Баньяц, но это, вероятно, объясняется его более оборонительным стилем игры. В начальной фазе атаки кабовердинец опускался на одну линию с центральными защитниками и помогал разыгрывать мяч».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Ожидаемо сложный матч. Всегда матчи тут проходят непросто, полный стадион болельщиков. Для «Краснодара» мы — это раздражитель. Ребята хотели показать все, на что способны. Что касается игры нашей команды, надежно смотрелись весь матч. В атаке первый тайм играли неостро, адаптировались к полю, во втором тайме прибавили. Доволен игрой полностью, создали много моментов, жалко, что не забили раньше. Победа интересная и абсолютно заслуженная. Первый круг завершили. Теперь еще два матча второго круга и игры на Кубок, будем этим заниматься.

Тяжелый газон и высокий прессинг

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов недоволен игрой команд в первом тайме и винит в этом плохое состояние поля в Краснодаре.

«Составы были явно атакующие, и обе команды настраивались на голы. Но, вероятно, на игру повлияли сторонние факторы. Во-первых, некачественный газон — уже к концу первого тайма поле было осыпано комьями земли, вылетавшими из-под бутс игроков. Во-вторых, вечером в Краснодаре лил дождь, и футболистам он тоже помешал. В первом тайме в одном из эпизодов Сергеев загубил опасную атаку из-за поехавшей ноги при передаче, а Барриос в другом моменте поскользнулся на ровном месте, после чего "Краснодар" убежал в контратаку и мог забить.

У команд не получалось наладить контроль над мячом — отрезки владения им длились не очень долго, а до удара вообще доходило редко. Однако здесь причина не только в состоянии газона, но и в прессинге: "Краснодар" встречал соперника очень высоко, форварды напрягали даже Кержакова, и голкипер "Зенита" под давлением не раз отдавал неточные передачи. При этом сине-бело-голубые продолжали выходить из обороны через короткий пас и почти не использовали длинный — Ловрен не играл, а значит, отдавать передачи на 40-50 метров было некому.

Моменты в первом тайме возникали: по одним воротам опасно бил Рамирес, по другим — Вендел. Но настоящий голевой момент прямо перед перерывом упустил "Краснодар". Оправдались опасения болельщиков "Зенита": Алип срубил Кордобу прямо у штрафной, за что получил предупреждение. Однако Сперцян не реализовал опасный стандарт и с 17 метров пробил выше».

Александр Сторожук главный тренер «Краснодара» В первом тайме «Зенит» так много передач делал беспорядочно, абы куда, я никогда такого не видел. Значит, мы вынуждали их так играть, прессинговали. Во втором тайме, может, сил не хватило, может, опыта, который приобретается в таких играх. Были потери необязательные в простейших ситуациях, но эта игра идет к нам в копилку. Что касается моментов с заменами, мы должны усиливать игру. Я не буду говорить про «Зенит». У них там три состава. Но мы, к сожалению, в этом плане недорабатываем.

«Зенит» давил, давил и додадвил

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает, что питерцы прибавили в активности после перерыва, что и принесло им результат.

«На второй тайм не вышел Нуралы Алип, заменявший сегодня Ловрена в основе "Зенита". Казахстанец хуже справлялся с Кордобой, нежели Родригао: колумбиец ещё перед перерывом посадил его на карточку, заработав опасный штрафной. Семак логично рассудил, что оставлять Алипа на поле опасно. После перерыва Родригао переместился с позиции правого центрального защитника левее, а его место занял Дмитрий Чистяков. Остаётся удивляться, почему ещё недавно игрок сборной России превратился лишь в четвёртого центрбека "Зенита".

Зенитовцы увеличили процент владения мячом, а краснодарцы, показалось, подустали играть в чемпионском темпе. Стали оставлять больше свободных зон. Поэтому команда Семака получала явные голевые моменты. Клаудиньо простил "быков", нанеся очень плохой удар из убойной позиции, Сергеев ушёл от Кайо после шикарной длинной передачи Родригао и чуть-чуть не попал в цель. Менее опасен, чем обычно, был Малком, но самый дорогой игрок РПЛ выдавал сумасшедший объём работы на команду, пахал в защите. И именно он на 72-й минуте нанёс первый удар "Зенита" в створ после перерыва.

За четверть часа до конца игры Семак удивил двойной заменой: "Зенит" заканчивал матч без чистого нападающего и своего главного волшебника — ушли с поля Сергеев и Клаудиньо. Но этот неожиданный ход тренера сработал. Сперва мог забить свежий Андрей Мостовой, который должен доказывать Семаку с нуля после недавнего конфликта, а на 86-й минуте сине-бело-голубые заработали пенальти: Рамирес испортил сейв Сафонова, сыграв рукой в штрафной. Вытащить удар Далера Кузяева с "точки" голкипер "Краснодара" и сборной России уже не сумел — очень спокойно пробил хавбек, отправив мяч в угол».

Далер Кузяев хавбек «Зенита» Победа далась нелегко, особенно в первом тайме играли пассивно, недостаточно прессинговали, пешком ходили по полю, «Краснодар» даже доминировал. Во втором прибавили, переломили ход матча, абсолютно заслуженно забили гол. Ключевым моментом стал разговор в перерыве, где тренер сказал, что мы недостаточно активно играем, необходимо прибавлять. Обсудили и поняли, что не дело так играть. Тренерская установка всегда обозначает, кто бьет пенальти. Сегодня был я. Матвей [Сафонов] слегка задел мяч, на секунду сердце остановилось. Подумал, что он отбил, но потом мяч залетел в ворота. Очень этому обрадовался. С «Краснодаром» у нас всегда интересные и зрелищные матчи, зрителям очень нравится смотреть такую игру.

Стопроцентный пенальти

Автор Bobsoccer Алексей Андрианов заранее отметает все возражения тех, кто мог бы усомниться в легитимности одиннадцатиметрового в ворота «Краснодара».

«Гол должен был состояться задолго до эпизода с попаданием мяча в руку Рамиреса, однако ни Клаудиньо, ни Малком, ни Сергеев отличиться не смогли. Мог ли забить после перерыва "Краснодар"? Скорее нет, чем да: южане тратили много сил на оборону и контатаковать большими силами были уже не в состоянии.

Пенальти? 200 процентов. Заметьте, Москалев даже не обращался за помощью к VAR: Кукуляк быстро подтвердил правильность решения главного арбитра. Да, Рамирес не играл рукой, однако это ничего не меняет. Точка в прямом и переносном смысле. Я, конечно, не сторонник трактовки таких эпизодов в пользу атакующей команды — просто потому, что нарушение выглядит формальным (короткая дистанция, высокая скорость мяча, резкий удар вряд ли позволяли Рамиресу мгновенно убрать руку). Но по всем современным судейским канонам это железный одиннадцатиметровый. Примите как данность».

Искусственная интрига

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Леонид Волотко грустно признает полное отсутствие чемпионской интриги в РПЛ.

«А "Зенит" приучил, что включает максимальные обороты только против топ-соперников, но в Краснодаре как будто сразу прочувствовал: даже в статике особых проблем не возникнет. Самым заряженным казался Малком, но чем больше моментов получал бразилец, тем хуже их реализовывал.

В итоге привычные для таких матчей скорости, накал и драматургию мы получили лишь в самой концовке. Когда в "Спартаке" обновляли онлайн-таблицу и видели, что ничья в Краснодаре сокращает отставание от лидера до пяти очков, "Зенит" включился и вырвал три очка. Хотя в решающей атаке до последнего казалось, что "быки" выстоят: Сафонов потащил удар Кузяева с игры, а во время пенальти коснулся мяча кончиками пальцев...

Мы весь сезон искусственно притягиваем интригу, но каждый раз все рушится в последний момент. "Зенит" в девятый раз в истории заходит на второй круг в качестве лидера с отрывом, которого нет ни у "ПСЖ" с "Арсеналом", ни у "Реала" с "Наполи" (даже "Бавария" — и то вторая). Но давайте честно: это ожидаемо. У российских галактикос Сергея Семака изначально не просматривалось конкурентов, поэтому единственный вопрос после 15 туров звучит так: когда Питер оформит очередное чемпионство официально?».

Первый круг закончен

Автор Soccer.ru Сергей Иванов подводит итоги первого круга, прошедшего пол знаком полного доминирования питерской команды.

«Так незаметно подошел к концу уже первый круг чемпионата России. Команды провели по 15 матчей. И промежуточные итоги в чем-то предсказуемы. Главным образом, в лидировании "Зенита", который делает это с семиочковым отрывом от "Спартака". Петербуржцы ни разу не проиграли в течение первого круга, в 12 матчах одержали победы, только в трех потеряли очки. Причем героическими соперниками, лишившими фаворита очков, стали неожиданно "Химки", "Факел" и "Ахмат".

В целом это как раз говорит о том, что "Зенит" больше склонен совершать ошибки из-за недооценки соперника, а не из-за высокого качества его игры или мощи конкуренции. Тоже "синдром ПСЖ", который скорее очки потеряет не с условным "Марселем", а с каким-нибудь "Брестом", потому что звездам будет лень напрягаться и поддерживать высокий уровень концентрации.

В 15 турах и голевых показателей "Зенит" достиг выдающихся. Было забито 44 мяча, то есть почти по три за матч в среднем. А пропустили петербуржцы лишь пять мячей. И ни разу не пропускали больше одного гола за игру. А из победных 12 встреч половина была выиграна с разгромным счетом. Главными жертвами оказались "Оренбург", "Сочи" и "Локомотив", которые пропустили восемь, семь и пять безответных мячей соответственно».