Спокойствие Мадрида и Барселоны

«Барселона» — один из лидеров Ла Лиги

Флагманы испанского футбола постепенно отрываются от остальной группы команд. «Реал» и «Барселона» продолжают битву в чемпионской гонке. Разворачивается жаркая борьба за третье место. Счастливчик к этому туру — «Атлетико» из Мадрида

Изменения в турнирной таблице

На 3 строчку испанского чемпионата вернулось мадридское «Атлетико». «Матрасники» сместили с бронзовой позиции «Реал Сосьедад». Клуб из Сан-Себастьяна на 4-й позиции.

Шаг вперёд сделал «Вильярреал». «Жёлтая субмарина» взобралась на две строчки и теперь занимает 7 место. Вниз опустились «Осасуна» и «Валенсия».

+3. На столько позиций в Ла Лиге взлетела «Мальорка». «Островитяне» теперь на 12-й строчке. На строчку вверх поднялась и «Сельта» на 13-е место.

Календарь и таблица испанской Примеры

Ещё одна команда может занести себе в актив 11-й тур. «Эспаньол» поднялся с 16-го на 14-е место.

Потеряла две строчки «Альмерия» (15 место). А вот «Севилья» рухнула сразу на 4 строчки. «Андалусийцы» теперь 16-е.

Их только двое

«Реал» и «Барселона» не дают возможности остальным клубам Примеры приблизиться к чемпионской гонке. «Сливочные» и «сине-гранатовые» продолжают побеждать в Ла Лиге.

На 1-м месте идёт «Реал». У королевскогл клуба 31 очко. В 11-м туре «галактикос» победили «Севилью» (3:1).

Лука Модрич globallookpress.com

В составе мадридского коллектива отличился Модрич, Лукас и Вальверде. На 2-й строчке «Барселона». Каталонцы имеют на три балла меньше, чем у «Реала».

В минувшем туре «Барса» буквально уничтожила «Атлетик» из Бильбао. За «сине-гранатовых» забивали разные футболисты. Речь о Дембеле, Роберто, Торресе и Левандовском.

Битва за Топ-3

Если первая двойка остаётся неизменно, то битва за третью строчку разворачивается сразу между 3 командами. По итогам 11 тура на 3 место поднялось «Атлетико».

«Атлетико» в 11-м туре переиграло «Бетис» со счетом 2:1. Таким образом «матрасники» набрали 23 очка и обошли «Реал Сосьедад» в таблице.

Клуб из Сан-Себастьяна неожиданно уступил «Вальядолиду» (0:1). У «Сосьедада» осталось 22 балла. Рядом на 5-м месте идёт «Бетис» — 20 очков в активе.

Что дальше?

Лидер Ла Лиги — «Реал» следующий матч проведёт дома против «Жироны», в воскресенье, 30 октября. А «Барселона» отправится гостить к «Валенсии». Эта игра состоится в субботу, 29 октября.

Битва Топов. На воскресенье, 30 октября запланирована, пожалуй центральная битва 12-го тура. «Реал Сосьедад» примет «Бетис».

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

А идущий на 3-й строчке «Атлетико» отправится в гости к «Кадису». Матчи 12-го тура чемпионата Испании пройдут с 28 по 31 октября.