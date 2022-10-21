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    Тандем у власти. «Сосьедад» только целится

    Ла Лига: Итоги 10-го тура

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    «Барселона» — главный преследователь «Реала»
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    «Барселона» — главный преследователь «Реала»
    «Реал» и «Барселона» дружно выиграли в 10-м туре Ла Лиги. Подтянулся к лидерам «Реал Сосьедад». Цель — составить конкуренцию флагманам испанского футбола

    Изменения в турнирной таблице

    Всего одна победа и «Реал Сосьедад» взлетел на 2 строчки вверх, сместив с 3-го места «Атлетико» (4 место) и «Бетис» (5 место).

    По итогам матчей 10-го тура местами поменялись «Осасуна» (7 место) и «Вильярреал» (9 место).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Большой рывок вверх сделал «Вальядолид» — с 17-го на 11-е. Таким образом от этого скачка постарадали несколько команд. К примеру, «Севилья» опустилась с 11-го на 12-е, «Сельта» с 12-го на 14-е, «Мальорка» с 13-го на 15-е, «Эспаньол» с 14-го на 16-е, «Хетафе» с 15-го на 17-е.

    И замена в зоне вылета. В опасную черту сввалилась «Жирона» — с 16-го на 18-е место. А вот «Альмерия» добилась успеха. +5 строчек вверх и команду уже 13-я.

    Флагманы Примеры

    «Реал» из Мадрида — единоличный лидер испанского чемпионата. Королевский клуб это продемонстрировал еще в туре 9-м, когда обыграл «Барселону» со счётом 3:1.

    В 10-м туре «галактикос» в гостях крупно переиграли «Эльче» (3:0). В составе победителей отличились обладательн «Золотого мяча» Бензема и Вальверде с Асенсио.

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    • После этой победы мадридский «Реал» набрал 28 очков. Следом идёт «Барселона». У каталонцев 25 баллов.

    «Сине-гранатовые» дома смогли разгромить «Вильярреал» (3:0). Дублем отметился Левандовский + ещё один гол на счету Фати.

    Угнаться за лидерами

    «Реал» и «Барселона». За фаворитами сейчас пытается угнаться «Реал Сосьедад». Баски набрали 22 очка в турнирной таблице.

    Серия побед команду из Сан-Себастьяна насчитывает уже 5-й матч. В минувшем туре «Сосьедад» дома переиграл «Мальорку» (1:0). Победный гол на счету Мерино.

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    По 20 очков в турнирной таблице набрали «Атлетико» Мадрид (4 место) и «Бетис» (5 место).

    Зоны вылета

    Прямые участники за выживание сошлись в очном противостоянии. «Альмерия» выиграла у «Жироны» со счётом 3:2.

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    • Благодаря этой победе «Альмерия» набрала 10 очков и поднялась на 13 место в Ла Лиге. «Жирона», же с 8 баллами опустилась в зону вылета — на 18 позицию.

    Тур № 11

    Лидер Примеры — мадридский «Реал» свой поединок проведёт в родных стенах против «Севильи». Игра пройдёт в субботу, 22 октября.

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    «Барселона» также сыграет дома, но в воскресенье, 23 октября. В гости к каталонцам пожалует «Атлетик».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Ну а «Реал Сосьедад» отправится в гости к «Вальядолиду». Игра запанирована на 22 октября. Матчи 11 тура пройдут с 22 по 24 октября.

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