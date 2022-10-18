Смена власти в Ла Лиге

Мадридский «Реал» вышел в единоличные лидеры Примеры. «Галактикос» выиграл дуэль у «Барселоны». «Севилья» сделала рывок вперёд, сразу на 7 строчек в плюсе.

Изменения в турнирной таблице

Главное изменение в таблице — рокировка грандов испанского футбола. «Барселона» (2 место) уступила пальму первенства «Реалу» (1 место).

Минус три для «Атлетика». Команда из Бильбао рухнула с 3-го на 6-е место. Её обошли сразу три клуба: «Атлетико» с 4-го на 3-е, «Бетис» с 5-го на 4-е и «Реал Сосьедад» с 6-го на 5-е.

Календарь и таблица испанской Примеры

Скачок у «Севильи» с 18-го на 11-е. «Андалусийцы» обошли «Сельту» (с 11-го на 12-е место), «Мальорку» (с 12-го на 13-е место), «Вальядолид» (с 13-го на 17-е место) и «Альмерию» (с 17-го на 18-е место).

«Эль Класико»

Главная дуэль тура — «Реал» vs «Барселона». Здесь удача осталась на стороне мадридского клуба.

Счёт в матче открыл обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема. Француз оказался круче Месси и Роналду.

Ещё до перерыва преимущество «сливочных» увеличил Вальверде. А в компенсированное время Родриго Силва де Гоис отправил в сетку каталонцев третий мяч.

В составе «Барсы» гол престижа смог забить Ферран Торрес — на 81-й минуте встречи. Итог — победа «Реала» со счётом 3:1.

Бензема и Вальверде — авторы голов в ворота «Барселоны» globallookpress.com

Таким образом «Реал» набирает 25 очков и выходит в единоличные лидеры Примеры. У «Барселоны» осталось 22 балла.

Падение Бильбао

Плотность в испанском чемпионате настолько высокая, что любая осечка может лишить сразу нескольких позиций.

К примеру, «Атлетик». Клуб из Бильбао в 9-м туре уступил мадридскому «Атлетико» (0:1). После неудачной игры команда с 3-го места свалилась на 6-е.

На 3-ю строчку как раз поднялось «Атлетико» из Мадрида. Следом на 4-й позиции расположился «Бетис» и это после победы над «Альмерией» (3:1). И «Реал Сосьедад». Клуб из Сан-Себастьяна переиграл «Сельту» (2:1) и поднялся на 5 место Ла Лиги.

Взлёт «Севильи»

+7 — скачок «андалусийцев» за один матч. «Севилья» в 9-м туре чемпионата Испании обыграла «Мальорку» (1:0).

Неманья Гудель globallookpress.com

Гол Неманья Гудель на 53-й минуте принес команде 9 очков в сумме и 11 место в Ла Лиге.

Новый тур

Во вторник, 18 октября стартовал 10-й тур испанского чемпионата. Уже зафиксированы два ничейных результата.

Всё та же «Севилья» играет дома вничью с «Валенсией» (1:1), а «Атлетик» из Бильбао упускает победу в поединке с «Хетафе» (2:2).

Главные матчи игрового дня, конечно же 19 и 20 октября. Лидер Примеры «Реал» отправится в гости к «Эльче». Игра запланирована на среду, 19 октября.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Матчи 10 тура пройдут с 18 по 20 октября. Завершит игровой день битва с участием каталонского коллектива. В четверг, 20 октября «Барселона» сыграет дома против «Вильярреала».