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    Месси назвал главных фаворитов ЧМ-2022

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    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, какие команды будут бороться за победу на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Что касается фаворита, то есть такие большие команды, как Бразилия, Германия, Франция, Англия и Испания, и я уверен, что забыл некоторых.

    Однако если мне придется выбрать одного или двух, то сегодня я думаю, что Бразилия и Франция — два главных претендента на победу», — приводит слова Месси RMC Sport.

    ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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    • Аргентина сыграет на групповом этапе с командами Мексики, Польши и Саудовской Аравии.

    Ранее Месси заявил, что чемпионат мира в Катаре станет для него последним.

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