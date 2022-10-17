Месси назвал главных фаворитов ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентинырассказал, какие команды будут бороться за победу на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

«Что касается фаворита, то есть такие большие команды, как Бразилия, Германия, Франция, Англия и Испания, и я уверен, что забыл некоторых.

Однако если мне придется выбрать одного или двух, то сегодня я думаю, что Бразилия и Франция — два главных претендента на победу», — приводит слова Месси RMC Sport.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Аргентина сыграет на групповом этапе с командами Мексики, Польши и Саудовской Аравии.

Ранее Месси заявил, что чемпионат мира в Катаре станет для него последним.