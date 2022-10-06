Месси заявил, что ЧМ в Катаре станет для него последним

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентинызаявил о том, что предстоящий чемпионат мира в Катаре будет для него последним. Также аргентинец оценил шансы команды на победу в турнире.

«Станет ли ЧМ-2022 последним для меня? Да, безусловно. Я в хорошем физическом состоянии, в этом году здорово провел предсезонку, чего у меня не было годом ранее. Тогда из-за того, как все произошло, я поздно начал тренироваться, у меня не было игрового ритма, а сезон уже начался. Затем я вернулся из сборной с травмой и так не завершил начатое.

Сейчас я уже считаю дни до старта чемпионата мира, с замиранием сердца жду, когда он уже начнется. Хочется уже посмотреть, как все пройдет, чем все закончится. С одной стороны, мы хотим уже дождаться его, с другой — успешно выступить.

Все матчи будут сложные, именно поэтому чемпионаты мира особенные, ведь там не всегда побеждают фавориты и не все складывается предсказуемо.

Не знаю, можно ли нас считать главными претендентами. Да, Аргентина исторически является претендентом на победу, но сейчас мы не фавориты, есть команды, шансы которых выше», — сказал нападающий.

Турнир стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря.