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    Фаворитство «Арсенала», Триумф «Ман Сити» и крах МЮ

    АПЛ: Итоги 9-го тура

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    «Арсенал» — единоличный лидер АПЛ
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    «Арсенал» — единоличный лидер АПЛ
    Лондонский «Арсенал» сохранил лидерство в АПЛ, «Манчестер Сити» поиздевался над «Ман Юнайтед», «Челси» вернулся в Топ-5.

    Изменения в турнирной таблице

    На туманном Альбионе отгремели матчи 9-го тура. Он внёс несколько изменений в турнирной таблице. За исключением первой четвёрки. Свои места сохранили «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Брайтон».

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  • 27/09/2022

    • В Топ-5 ворвался лондонский «Челси» — команда поднялась на 2 строчки. Вверх по «турнирке» также пошли «Ньюкасл» с 10-го на 7-е, «Эвертон» с 13-го на 11-е и «Астон Вилла» с 15-го на 14-е.

    Главный неудачник тура МЮ опустился на 1 позицию. «Красные дьяволы» теперь занимают 6-е место.

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    По таблице вниз скатились ещё 7 клубов: «Фулхэм» с 6-го на 8-е, «Ливерпуль» с 8-го на 9-е, «Брентфорд» с 9-го на 10-е, «Лидс» с 11-го на 12-е, «Борнмут» с 12-го на 13-е, «Саутгемптон» с 14-го на 16-е, «Кристал Пэлас» с 16-го на 17-е.

    Календарь и таблица АПЛ

    После тура зону вылета покинул «Вест Хэм». «Молотобойцы» с 18-го места поднялись на 15-е. А волки из «Вулверхэмптона» скатились на позицию, которую ранее занимал лондонский коллектив.

    Дерби Манчестера

    МС vs МЮ. Дерби — слово, которое сложно применить к отдельно взятому матчу. Футболисты «Манчестер Сити» буквально уничтожили «Манчестер Юнайтед» (6:3).

    «Небесно-голубые» отгрузили в ворота «красных дьяволов» 6 голов. Интересный момент. За «Манчестер Сити» хет-трик оформили Эринг Холанн и Фил Фоден.

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    • Игроки МЮ смогли ответить лишь трижды — дубль оформил Марсьяль, плюс ещё один гол забил Антони.

    После разгромного поражения МЮ с 12 очками опустился на 6 строчку в АПЛ. А МС набрал 20 очков и продолжает погоню за лидером «Арсеналом».

    Удержаться на троне

    Задача «Арсенала». Канониры в главном матче 9-го тура играли против «Тоттенхэма». Битва Северного Лондона осталось за «оружейниками». «Арсенал» переиграл соперника со счётом 3:1. В составе победителей отличились Партей, Жезус и Джака.

    В составе «шпор» гол престижа забил Кейн — с пенальти. «Тоттенхэм» хоть и проиграл, но сохранил за собой 3 место. В активе коллектива — 17 очков.

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    • «Арсенал» в свою очередь аккумулировал 21 балл и не дал себя обойти главному конкуренту — МС.

    Другие матчи тура

    «Брайтон» — 4-й клуб английского чемпионата. «Чайки» устроили голевой фурор с «Ливерпулем», завершив поединок вничью — 3:3.

    «Челси» поднялся на 5 место в АПЛ. В минувшем туре «аристократы» одержали волевую победу над клубом «Кристал Пэлас» (2:1).

    Кепа
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    В остальных матчах 9-го игрового дня «Ньюкасл» выиграл у «Фулхэма» (4:1), «Эвертон» у «Саутгемптона» (2:1), «Вест Хэм» обыграл «Вулверхэмптон» (2:0).

    Ещё в двух поединках была зафиксирована ничья с одинаковым счётом 0:0. Речь о парах «Брентфорд»«Борнмут» и «Лидс»«Астон Вилла».

    А в битве аутсайдеров «Лестер Сити» со счётом 4:0 разгромил «Ноттингем Форест».

    Тур № 10

    «Арсенал» против «Ливерпуля». Главная афиша тура 10-го. Битва лидера чемпионата с амбициозным клубом состоится 9 октября.

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    Главный конкурент лондонцев «Ман Сити» свой матч проведёт против «Саутгемптона». «Брайтон» и «Тоттенхэм» между собой разыграют 3 место. Ну а МЮ попытается реабилитироваться в поединке с «Эвертоном».

    Все прогнозы на АПЛ

    Матчи 10-го тура АПЛ пройдут с 8 по 10 октября.

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