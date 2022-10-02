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    Йоканович: «Динамо» слишком поздно проснулось в матче с «Ахматом»

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    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поделился впечатлениями после игры 11-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:2).

    Славиша Йоканович
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    Славиша Йоканович

    «В целом "Ахмат" провел более цельную игру. В первые 45 минут они были быстрее, лучше действовали в единоборствах.

    Во второй половине мы пытались перевернуть игру, создавали моменты, но этого было недостаточно, чтобы заработать сегодня очки. Все же мы проснулись слишком поздно.

    У нас новая команда, много молодых футболистов, так что нам нужно продолжать усердно работать и улучшать свою игру.

    Мы ожидали, что в начале матча игроки "Ахмата" будут нас прессинговать. Они были сильнее и выигрывали много подборов.

    Хотя они и не создали много опасных моментов — забили со стандарта и увеличили счет уже перед самым перерывом.

    Во втором тайме мы старались комбинировать, создавать остроту у ворот соперника, но одного гола оказалось недостаточно.

    Чья была идея прилететь в Грозный всего за несколько часов до матча? Мы посчитали, что для нас это будет наилучшим решением.

    Мы всегда отслеживаем состав соперника и список травмированных. Но в данном случае мы не ориентировались на это при выборе игроков группы атаки», — приводит слова тренера пресс-служба «Динамо».

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