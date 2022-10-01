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    Педриньо и Изидор сыграют в атаке «Локо» против «Урала»

    «Локомотив» — «Урал»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы московского «Локомотива» и екатеринбургского «Урала» на матче 11-го тура чемпионата России.

    Педриньо
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    Педриньо

    «Локомотив»: Худяков, Ненахов, Магкеев, Едвай, Тикнизян, Марадишвили, Карпукас, Миранчук, Керк, Изидор, Педро Габриэл.

    Запасные: Гильерме, Савин, Живоглядов, Кузьмичев, Мампасси, Митай, Баринов, Куликов, Игнатьев, Камано, Раков, Раконьяц.

    «Урал»: Помазун, Гогличидзе, Бевеев, Бегич, Эмерсон, Газинский, Мишкич, Сиссе, Юшин, Каштанов, Ранджелович.

    Запасные: Алексеев, Филипенко, Герасимов, Кулаков, Быковский, Егорычев, Сангатулин, Железнов, Урунов, Влут.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Локо». Коэффициент на его победу — 1.87, на успех «Урала» — 4.60, на ничью — 3.98. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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