«Локомотив» — «Урал»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы московскогои екатеринбургскогона матче 11-го тура чемпионата России.

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Магкеев, Едвай, Тикнизян, Марадишвили, Карпукас, Миранчук, Керк, Изидор, Педро Габриэл.

Запасные: Гильерме, Савин, Живоглядов, Кузьмичев, Мампасси, Митай, Баринов, Куликов, Игнатьев, Камано, Раков, Раконьяц.

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Бевеев, Бегич, Эмерсон, Газинский, Мишкич, Сиссе, Юшин, Каштанов, Ранджелович.

Запасные: Алексеев, Филипенко, Герасимов, Кулаков, Быковский, Егорычев, Сангатулин, Железнов, Урунов, Влут.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Локо». Коэффициент на его победу — 1.87, на успех «Урала» — 4.60, на ничью — 3.98. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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