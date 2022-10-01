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    Остались ли у «Локомотива» голы для «Урала»?

    «Локомотив» — «Урал». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат России, 1 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Урал»
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    «Локомотив»
    В субботу, 1 октября, московский «Локомотив» примет екатеринбургский «Урал» в рамках 11 тура РПЛ. Матч на «РЖД Арене» начнется в 19:00 мск. «Локомотив» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Октября 2022 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 19:00 Урал Урал
  • Екатеринбург
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    «Локомотив»

    Сентябрь москвичи начали с поражения от «Ахмата» (1:2), после чего в отставку был отправлен Марвин Комппер, который руководил командой, а Йозеф Циннбауэр из формального наставника стал фактическим.

    Под его руководством «железнодорожники» в РПЛ на выезде уступили воронежскому «Факелу» (0:2) и в Кубке России на своем поле поделили очки с «Краснодаром» (2:2).

    Коэффициенты матча Локомотив — Урал

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    В последних матчах «Локомотив» на выезде уступил «Спартаку» (0:1) в РПЛ, а в Кубке России разгромил на выезде «Химки» (5:0).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 10 туров РПЛ «Локомотив» с 9 очками и разницей мячей 13-18 идет на 13-м месте в турнирной таблице. 4 гола у Миранчука.

    «Урал»

    Екатеринбуржцы завершили август домашней кубковой победой над «Сочи» (2:0), а сентябрь начали выездным поражением от «Динамо» (1:2) в РПЛ.

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    • Затем подопечные Виктора Гончаренко дома победили «Торпедо» (2:0) в чемпионате и в Москве уступили ЦСКА (1:2) в Кубке, пропустив в концовке.

    Перед международным перерывом уральцы дома проиграли «Ахмату» (1:2) в РПЛ, а вернулись кубковой победой над «Торпедо» (1:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 10 туров РПЛ «Урал» с 4 очками и разницей мячей 5-19 идет на 15-м месте в турнирной таблице. 3 гола у Бикфалви.

    Прогноз и ставка

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.86, на ничью в основное время — 3.75, а на победу «Урала» — 4.20.

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    В прошлом сезоне команды сыграли вничью 0:0 в Екатеринбурге, а в Москве «Урал» победил 1:0. В пяти последних очных встречах «Локо» дважды победил и дважды сыграл вничью.

    В пяти последних матчах в Москве «Урал» трижды проиграл и два раза выиграл. Прогноз: «Локо» не проиграет низовой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.83 и ТМ 2,5 за 1.89.

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    «Локомотив» — «Урал»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 01.10.2022. Прогнозы на футбол. Остались ли у «Локомотива» голы для «Урала»?
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