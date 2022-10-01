В субботу, 1 октября, московский «Локомотив» примет екатеринбургский «Урал» в рамках 11 тура РПЛ. Матч на «РЖД Арене» начнется в 19:00 мск. «Локомотив» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Сентябрь москвичи начали с поражения от «Ахмата» (1:2), после чего в отставку был отправлен Марвин Комппер, который руководил командой, а Йозеф Циннбауэр из формального наставника стал фактическим.

Под его руководством «железнодорожники» в РПЛ на выезде уступили воронежскому «Факелу» (0:2) и в Кубке России на своем поле поделили очки с «Краснодаром» (2:2).

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В последних матчах «Локомотив» на выезде уступил «Спартаку» (0:1) в РПЛ, а в Кубке России разгромил на выезде «Химки» (5:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 10 туров РПЛ «Локомотив» с 9 очками и разницей мячей 13-18 идет на 13-м месте в турнирной таблице. 4 гола у Миранчука.

«Урал»

Екатеринбуржцы завершили август домашней кубковой победой над «Сочи» (2:0), а сентябрь начали выездным поражением от «Динамо» (1:2) в РПЛ.

Затем подопечные Виктора Гончаренко дома победили «Торпедо» (2:0) в чемпионате и в Москве уступили ЦСКА (1:2) в Кубке, пропустив в концовке.

Перед международным перерывом уральцы дома проиграли «Ахмату» (1:2) в РПЛ, а вернулись кубковой победой над «Торпедо» (1:0).

Календарь и таблица РПЛ

После 10 туров РПЛ «Урал» с 4 очками и разницей мячей 5-19 идет на 15-м месте в турнирной таблице. 3 гола у Бикфалви.

Прогноз и ставка

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.86, на ничью в основное время — 3.75, а на победу «Урала» — 4.20.

В прошлом сезоне команды сыграли вничью 0:0 в Екатеринбурге, а в Москве «Урал» победил 1:0. В пяти последних очных встречах «Локо» дважды победил и дважды сыграл вничью.

В пяти последних матчах в Москве «Урал» трижды проиграл и два раза выиграл. Прогноз: «Локо» не проиграет низовой матч .