Кроос назвал главного фаворита ЧМ-2022

Полузащитник сборной Германии и мадридского «Реала»считает, что сборнаябудет главным претендентом на победу на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

«Бразилия — мой главный фаворит. Там три или четыре игрока "Реала", которых я вижу каждый день. Они действительно очень хороши.

И посмотрите на последние результаты — Бразилия побеждает в каждом матче. Видно, что они очень голодны до побед.

Надо признать, что у них весьма сбалансированный состав», — приводит слова Крооса Sport Bild.

На ЧМ-2022 сборная Бразилии попала в одну группу с Камеруном, Сербией и Швейцарией.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.