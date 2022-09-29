Кроос назвал главного фаворита ЧМ-2022

Тони Кроос Фото: globallookpress.com
«Бразилия — мой главный фаворит. Там три или четыре игрока "Реала", которых я вижу каждый день. Они действительно очень хороши.
И посмотрите на последние результаты — Бразилия побеждает в каждом матче. Видно, что они очень голодны до побед.
Надо признать, что у них весьма сбалансированный состав», — приводит слова Крооса Sport Bild.
На ЧМ-2022 сборная Бразилии попала в одну группу с Камеруном, Сербией и Швейцарией.
ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.