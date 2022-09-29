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    Кроос назвал главного фаворита ЧМ-2022

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    Полузащитник сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос считает, что сборная Бразилии будет главным претендентом на победу на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

    Тони Кроос
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    Тони Кроос

    «Бразилия — мой главный фаворит. Там три или четыре игрока "Реала", которых я вижу каждый день. Они действительно очень хороши.

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    • И посмотрите на последние результаты — Бразилия побеждает в каждом матче. Видно, что они очень голодны до побед.

    Надо признать, что у них весьма сбалансированный состав», — приводит слова Крооса Sport Bild.

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    • На ЧМ-2022 сборная Бразилии попала в одну группу с Камеруном, Сербией и Швейцарией.

    ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

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