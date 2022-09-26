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    Неймар высказался о шансах сборной Бразилии выиграть ЧМ-2022

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    Нападающий сборной Бразилии Неймар считает, что его команда способна добиться максимального результата на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

    Неймар
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    Неймар

    «Это лучшая сборная Бразилии с момента моего дебюта. Команда стала гораздо сильнее и сплоченнее. Думаю, мы готовы к большим победам.

    У нас очень сильная атака. У каждого игрока команды есть своя роль. А еще нас объединяет одна цель, и это самое важное. Мы ощущаем новый импульс, команда словно переродилась, и это просто невероятно.

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    • Сейчас сборная Бразилии — это смесь опыта и молодости. Мы готовы сражаться друг за друга. Мы играем как команда, и это даст нам шанс пройти далеко на ЧМ-2022», — приводит слова Неймара Téléfoot.

    На ЧМ-2022 сборная Бразилии попала в одну группу с Камеруном, Сербией и Швейцарией.

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