Неймар высказался о шансах сборной Бразилии выиграть ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилиисчитает, что его команда способна добиться максимального результата на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

«Это лучшая сборная Бразилии с момента моего дебюта. Команда стала гораздо сильнее и сплоченнее. Думаю, мы готовы к большим победам.

У нас очень сильная атака. У каждого игрока команды есть своя роль. А еще нас объединяет одна цель, и это самое важное. Мы ощущаем новый импульс, команда словно переродилась, и это просто невероятно.

Сейчас сборная Бразилии — это смесь опыта и молодости. Мы готовы сражаться друг за друга. Мы играем как команда, и это даст нам шанс пройти далеко на ЧМ-2022», — приводит слова Неймара Téléfoot.

На ЧМ-2022 сборная Бразилии попала в одну группу с Камеруном, Сербией и Швейцарией.