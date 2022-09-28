ЦСКА — «Сочи»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составына матч группы D Кубка России по футболу.

ЦСКА: Акинфеев, М. Гайич, Набабкин, Фукс, Роша, Мойзес, Зделар, Мухин, Кучаев, Обляков, Ад. Гайч.

Запасные: Тороп, Боков, Щенников, Каптилович, Ермаков, Лукин, Ан. Заболотный, Чалов.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Сиссако, Мещанинов, Дркушич, Маргасов, Юсупов, Ушатов, Шипунов, Бурмистров — Л. Джорджевич.

Запасные: Адамов, Ник. Заболотный, Юрганов, Мартовой, Макарчук, Цаллагов, Кравцов, Нобоа, Жоаозиньо, Батырев, Сарвели, Мелкадзе.

Все прогнозы на футбол

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 2.23, на успех «Сочи» — 4.55, на ничью — 4.12. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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