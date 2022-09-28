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    Возьмут ли сочинцы реванш у ЦСКА за разгром на старте сезона?

    ЦСКА — «Сочи». Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, Кубок России, 28 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Сочи»
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    ЦСКА — «Сочи»
    В среду, 28 сентября, московский ЦСКА примет «Сочи» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Матч на «ВЭБ Арене» начнется в 20:00 (мск). ЦСКА — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 28 Сентября 2022 года
    ЦСКА
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    ЦСКА

    Август ЦСКА закончил тем, что на выезде победил «Торпедо» (2:0) в Кубке России, а сентябрь начал одолев «Крылья Советов» (1:0) в рамках РПЛ.

    Затем армейцы на своем поле разгромили «Краснодар» (4:1) в рамках РПЛ, а потом в матче Кубка победили «Урал» со счетом 2:1.

    Коэффициенты матча ЦСКА — Сочи

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    В последнем матче подопечные Владимира Федорова на выезде уступили «Торпедо» со счетом 0:1.

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    С 20 очками ЦСКА идет на 3-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 21-9, Хесус Медина забил 5 голов.

    «Сочи»

    В матче 1-го тура группового этапа Кубка России «барсы» проиграли на выезде «Уралу» со счетом 0:2, а затем в РПЛ на выезде уступили «Краснодару» (1:2).

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    • После этого подопечные Александр Точилина на своем поле победили «Динамо» (2:1) в чемпионате и дома проиграли «Торпедо» (1:3) в матче Кубка.

    Перед международным перерывом «Сочи» на своем поле поделили очки с «Факелом» (1:1) в рамках чемпионата России.

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    С 17 очками после 10 туров сочинский клуб идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ. Разница мячей 17-16, Кристиан Нобоа забил 8 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Сочи» — 3.25.

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    В этом сезоне ЦСКА крупно победил «Сочи» дома со счетом 3:0. В прошлом сезоне сочинцы победили в РПЛ со счетом 4:1 на своем поле и со счетом 1:0 на выезде, а в Кубке России уступили дома 1:2.

    Прогноз: ЦСКА не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.65 и ТБ 2,5 за 1.77.

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    ЦСКА — «Сочи»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 28.09.2022. Прогнозы на футбол. Возьмут ли сочинцы реванш у ЦСКА за разгром на старте сезона?
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