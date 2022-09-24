Олейников: Мне нравится тот стиль, который прививает Ташуев в «Ахмате»

Полузащитник «Ахмата»рассказал, как проходит его адаптация в грозненском клубе и, что ему нравится в работе главного тренера команды

«В первое время было тяжеловато, привыкал к новым требованиям, к партнерам по команде, сейчас уже адаптировался и чувствую себя комфортно.

Конечно, уровень РПЛ значительно выше второй лиги. Здесь нужно быстрее работать с мячом, выше уровень единоборств, игроки более мастеровиты и за ошибки, если во второй лиге простят, то здесь уже забьют гол. Сложным было все в совокупности, но уже привык к РПЛ и теперь проще.

Мне нравится тот стиль, который прививает Ташуев, атакующий и доминантный футбол, с надежной обороной, с постоянным прессингом соперника. В "Чайке" под его руководством я вышел на другой уровень, смог забить множество голов и получить предложение от "Ахмата", — цитирует Олейникова пресс-служба грозненского клуба.