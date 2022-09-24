ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего СимеонеГолый король: Симеоне и «Атлетико» в кризисе
  • 14:24
    • Мик Меньян может пропустить около месяца из-за травмы
  • 14:05
    • Cостав молодёжной сборной России на товарищеский матч с Казахстаном
  • 13:47
    • Юран: При всём уважении к Киргизии, но они слабее сборной России
  • 13:36
    • Магуайр отреагировал на критику в свой адрес
  • 13:18
    • Надаль снялся с Кубка Лейвера — 2022
    Все новости спорта

    Олейников: Мне нравится тот стиль, который прививает Ташуев в «Ахмате»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Ахмат
    Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников рассказал, как проходит его адаптация в грозненском клубе и, что ему нравится в работе главного тренера команды Сергея Ташуева.

    Иван Олейников
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Олейников

    «В первое время было тяжеловато, привыкал к новым требованиям, к партнерам по команде, сейчас уже адаптировался и чувствую себя комфортно.

    Конечно, уровень РПЛ значительно выше второй лиги. Здесь нужно быстрее работать с мячом, выше уровень единоборств, игроки более мастеровиты и за ошибки, если во второй лиге простят, то здесь уже забьют гол. Сложным было все в совокупности, но уже привык к РПЛ и теперь проще.

    Мне нравится тот стиль, который прививает Ташуев, атакующий и доминантный футбол, с надежной обороной, с постоянным прессингом соперника. В "Чайке" под его руководством я вышел на другой уровень, смог забить множество голов и получить предложение от "Ахмата", — цитирует Олейникова пресс-служба грозненского клуба.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Карпина будет феерить!
  • Кыргызстан — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Сохранит ли Португалия интригу в группе 2?
  • Чехия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Отстоит ли Испания первое место?
  • Испания — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.11
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Чехия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Испания — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сербия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нидерланды — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Уэльс — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры