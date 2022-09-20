Червиченко: Россия скоро будет играть на крупных турнирах, а Созонов облизываться, жуя чурчхелу

Бывший президент «Спартака»прокомментировал решение защитника «Динамо»выступать за сборную Грузии.

«Ну, если хочет нигде, кроме отборочных турниров, участвовать — он делает выбор в пользу Грузии. Я думаю, что весь этот дурдом [с отстранением России от международных турниров] продлится, ну, два‑три года — не больше. А потом сборная России всё равно вернется на международную арену.

С нашей сборной Сазонов мог бы поучаствовать на каком‑то чемпионате мира или Европы. Он все‑таки еще молодой парень, а с грузинской — никогда.

Грузия принимает молодежный Евро? Пусть что хотят, то и принимают. Ему что, нужно в Грузии поучаствовать на молодежном чемпионате Европы? У нас многие добивались достижений на молодежных и юношеских турнирах. Кто‑то часто об этом вспоминает? Нет.

Поэтому здесь вопрос широты или узости мировоззрения. Хочет за грузин играть — пускай играет. Наши ребята будут года через два играть в серьезных турнирах, а он будет облизываться, жуя чурчхелу», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».