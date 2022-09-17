В Германии призвали отстранить сборные России и Белоруссии от Евро-2024

Федеральный министр внутренних дел Германиипризвала отстранить сборные России и Белоруссии от участия в квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Соответствующее письмо было направлено в УЕФА на имя президента Александра Чеферина.

«Не только Россия, но и Белоруссия как ключевой союзник должны быть исключены из всех международных футбольных матчей и турниров. Все виновные должны быть лишены всякой возможности заниматься спортом, оказывать влияние или представлять себя каким-либо другим образом.

Футбол должен оправдать свою ответственную роль и продемонстрировать единую позицию против нарушения прав человека», — приводит слова Фаезер Spiegel.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года на 10 стадионах Германии.