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    В Германии призвали отстранить сборные России и Белоруссии от Евро-2024

    Футбол Жеребьевка Евро-2024 Сборная России Футбол России Сборная Белоруссии Футбол Белоруссии
    Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фаезер призвала отстранить сборные России и Белоруссии от участия в квалификации чемпионата Европы 2024 года.

    Сборная России
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    Сборная России

    Соответствующее письмо было направлено в УЕФА на имя президента Александра Чеферина.

    «Не только Россия, но и Белоруссия как ключевой союзник должны быть исключены из всех международных футбольных матчей и турниров. Все виновные должны быть лишены всякой возможности заниматься спортом, оказывать влияние или представлять себя каким-либо другим образом.

    Футбол должен оправдать свою ответственную роль и продемонстрировать единую позицию против нарушения прав человека», — приводит слова Фаезер Spiegel.

    Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года на 10 стадионах Германии.

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