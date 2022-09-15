Утвержден календарь 3 и 4 туров группового раунда Кубка России

3-й тур
Группа А
28 сентября (17:30 мск): «Химки» — «Локомотив»
28 сентября (20:00): «Краснодар» — «Нижний Новгород»
Группа В
29 сентября (17:30): «Факел» — «Крылья Советов»
29 сентября (20:30): «Спартак» — «Зенит»
Группа С
28 сентября (17:30): «Оренбург» — «Динамо»
29 сентября (15:00): «Ахмат» — «Ростов»
Группа D
28 сентября (15:00): «Урал» — «Торпедо»
28 сентября (20:00): ЦСКА — «Сочи»
4-й тур
Группа А
18 октября (18:00) «Локомотив» — «Химки»
19 октября (18:00): «Нижний Новгород» — «Краснодар»
Группа В
19 октября (18:00): «Факел» — «Спартак»
20 октября (20:30): «Зенит» — «Крылья Советов»
Группа С
18 октября (20:30): «Динамо» — «Ростов»
19 октября (15:30): «Оренбург» — «Ахмат»
Группа D
19 октября (20:30): ЦСКА — «Торпедо»
20 октября (18:00): «Сочи» — «Урал»
Напомним, ранее клубы РПЛ проголосовали за перенос матчей 5-го и 6-го туров из-за участия сборной России в товарищеских матчах, их расписание станет известно позднее.