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    • Утвержден календарь 3 и 4 туров группового раунда Кубка России
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    Утвержден календарь 3 и 4 туров группового раунда Кубка России

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    Российский футбольный союз утвердил календарь матчей 3-го и 4-го туров группового раунда Кубка России-2022/23.

    Утвержден календарь 3 и 4 туров группового раунда Кубка России
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    Утвержден календарь 3 и 4 туров группового раунда Кубка России

    3-й тур

    Группа А
    28 сентября (17:30 мск): «Химки» — «Локомотив»
    28 сентября (20:00): «Краснодар» — «Нижний Новгород»

    Группа В
    29 сентября (17:30): «Факел» — «Крылья Советов»
    29 сентября (20:30): «Спартак» — «Зенит»

    Группа С
    28 сентября (17:30): «Оренбург» — «Динамо»
    29 сентября (15:00): «Ахмат» — «Ростов»

    Группа D
    28 сентября (15:00): «Урал» — «Торпедо»
    28 сентября (20:00): ЦСКА — «Сочи»

    4-й тур

    Группа А
    18 октября (18:00) «Локомотив» — «Химки»
    19 октября (18:00): «Нижний Новгород» — «Краснодар»

    Группа В
    19 октября (18:00): «Факел» — «Спартак»
    20 октября (20:30): «Зенит» — «Крылья Советов»

    Группа С
    18 октября (20:30): «Динамо» — «Ростов»
    19 октября (15:30): «Оренбург» — «Ахмат»

    Группа D
    19 октября (20:30): ЦСКА — «Торпедо»
    20 октября (18:00): «Сочи» — «Урал»

    Напомним, ранее клубы РПЛ проголосовали за перенос матчей 5-го и 6-го туров из-за участия сборной России в товарищеских матчах, их расписание станет известно позднее.

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